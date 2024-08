Reformado e ampliado, Centro Integrado de Esporte e Lazer é entregue e beneficia comunidade em Rio Branco

Um avanço na integração de diversos serviços e uma conquista importante para a área de esporte no Acre marcou esta sexta-feira, 30, em Rio Branco. Com a presença do governador Gladson Cameli, a população presenciou a entrega da reforma do Centro Integrado de Esporte e Lazer para a Comunidade (Ciec), que fica no bairro Estação Experimental.

O Ciec é composto por uma quadra poliesportiva coberta, campo de futebol e uma sala de lutas, ampliando o espaço para diversos esportes, como artes marciais, basquete, futebol, futsal, handebol, rugby e voleibol, entre outras atividades geridas pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) e que contemplam todas as idades.

A obra foi feita com recursos próprios e emenda parlamentar do senador Alan Rick, totalizando mais de R$ 2,7 milhões. A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) ficou responsável pela gestão, execução e fiscalização da obra e agora a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer assume a gestão do local.

O centro esportivo também terá um parquinho destinado ao lazer das crianças e uma pracinha com mesas de jogos. Para garantir estrutura aos usuários, terá um depósito de materiais esportivos e áreas de cozinha e serviços gerais.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli destacou que o esporte tem um grande poder de transformação na vida das pessoas.“Pode parecer apenas entretenimento, mas é muito mais, as práticas esportivas proporcionam saúde e promovem inclusão social afastando muitos jovens dos caminhos tortos da criminalidade”, enfatizou.

Como sempre tem destacado em seus posicionamentos, Cameli reforçou que a união dos poderes e o fortalecimento das ações pelas secretarias resultam em benefícios para a população.

“Juntos somos mais fortes e a união entre nós, representantes públicos, está muito além de qualquer questão político-partidária. O nosso propósito principal sempre tem que ser melhorar a vida das pessoas que vivem no Acre. É assim que podemos cuidar desse diamante que é o nosso estado para deixarmos um legado positivo às próximas gerações de acreanos e acreanas.”

Acessibilidade é um dos grandes diferenciais deste espaço. Segundo o secretário de Obras, Ítalo Lopes, a comunidade foi ouvida e participou da reforma do local. Como foi citado na reinauguração, foi uma obra feita com pessoas.

“Colhemos informações para chegar no melhor resultado que é a estrutura que a gente está visitando hoje. Um campo com drenagem, sistema renovado e uma quadra poliesportiva super acessível. A gente teve a contribuição, inclusive da Associação Acreana de Basket Cadeirantes que nos ajudou na montagem do projeto para garantir que a gente tenha um espaço mais acessível, inclusivo para todo mundo da estação e para a capital como um todo.”

Para quem vai usufruir do espaço, o sentimento é de fazer parte deste lugar. Fábio Mendes de Souza, tesoureiro da Federação Acreana de Basket Cadeirante, falou da importância dessa inclusão.

“A gente sabe a dificuldade que é para ter quadras acessíveis e para que o esporte paralímpico venha a crescer mais e mais e se desenvolver ainda mais aqui no estado”, reforça.

Autor da emenda que resultou nessa reforma, o senador Alan Rick falou que ouviu a demanda dos atletas acreanos e acredita que o centro vem contribuir para o desenvolvimento do estado e de novos esportistas.

“Nós convidamos os esportistas, vim aqui várias vezes, reunimos com vários esportistas e eles decidiram como eles queriam o espaço. É um projeto lindo que vocês estão vendo, que recuperou toda essa tradição, recuperou toda a história da Estação”, enfatizou.

Para a comunidade, o espaço faz parte de uma memória afetiva. É o caso de Carla Aguiar, representante da Associação de Moradores da Estação Experimental, e que já representou o Acre na seleção brasileira de Handebol.

“Aqui nós formamos o cidadão, que é a melhor proposta. Hoje sou profissional de educação física e a gente sabe da importância de formar o cidadão. Tivemos atletas que saíram daqui, como o Rei Arthur, e sou criada aqui, aprendi a jogar handebol aqui e daqui tive voos maiores, como muitos outros, então é só alegria”, destacou.

Apresentações marcaram o evento. Fotos José Caminha/Secom

O secretário de Esportes, Ney Amorim, pontuou ainda que espaços como esse têm um papel social de grande impacto, principalmente na juventude.

“Este trabalho é uma parceria entre o público e as pessoas que precisam utilizar o espaço para que cuidem. É fundamental um espaço como esse para a nossa juventude e as nossas crianças. Vamos envolver toda a comunidade e espaços como esse são muito importantes para que as nossas crianças tenham um endereço para se divertir, treinar e brincar.”

O centro vai ter locais homenageando personalidades que contribuíram com a comunidade. Um dos homenageados foi Airton da Silva Araújo, in memorian, e que dá nome a um dos espaços.

O irmão dele, Aldenor Araújo, empresário com grande contribuição ao esporte, falou da honra em ter o irmão lembrado neste momento.

“Para mim é um motivo de alegria estar em um momento como esse, porque o esporte tira as pessoas da marginalidade, é lazer e saúde. Dentro do possível, a nossa empresa, contribui com patrocínio para alguns eventos. Recebi essa homenagem com satisfação e com alegria. Meu irmão deixou muita saudade pra nós. Ele faleceu muito cedo, em um acidente de carro. Mas era pra mim como se fosse um filho. Inclusive ele morava comigo. Fico feliz com essa homenagem”, disse.

Na ocasião, o governador também assinou a ordem de serviço para reforma dos espaços esportivos no entorno do estádio Arena da Floresta.

Por Tácita Muniz- Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

