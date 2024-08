Reforçando o atendimento de saúde de urgência, governo do Acre realiza entrega de ambulâncias aos municípios

Qualificando o atendimento de saúde do Acre, o governador Gladson Cameli realizou na última quinta-feira, 29, a entrega de três ambulâncias de suporte básico. O acréscimo à frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/AC) acontece por meio de doação do Ministério da Saúde e contempla os municípios de Plácido de Castro, Porto Acre e Xapuri.

Os veículos fazem parte do programa de investimentos coordenado pelo governo federal, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Como parte do eixo de investimento em saúde, cada veículo contou com o investimento de R$ 289 mil, somando ao todo R$ 867 mil voltados para o atendimento de emergência nos municípios acreanos.

O Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Todo o esforço conjunto é para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda; e reduzindo desigualdades sociais e regionais.



O governador do Acre, Gladson Cameli, enfatizou a importância da parceria com o Governo Federal e de oferecer as condições adequadas para os servidores do SAMU, que se dedicam a salvar vidas.

“Precisamos agradecer a parceria com o governo federal e garantir condições adequadas para os servidores do SAMU, esses guerreiros que se dedicam a salvar vidas e proteger a população,” afirmou. “A eficiência pode fazer a diferença em salvar uma vida. Quero parabenizar os guerreiros do SAMU e à equipe do secretário Pedro Pascoal pelo excelente trabalho. Nosso compromisso é continuar valorizando o servidor público e proporcionando condições adequadas para o desempenho de suas funções.”



O titular da Secretária de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Pedro Pascoal, afirma que a doação advém da necessidade de troca de ambulâncias dos municípios beneficiados e aponta que até o final do ano, há a previsão da entrega de mais seis veículos de atendimento. “Eram ambulâncias que já tinham critérios para serem trocadas e o Ministério da Saúde entendeu a necessidade. Então inicialmente essas três ambulâncias já se encontram no estado até o final do ano, previsão de pelo menos mais seis”, afirmou.

“Paralelo a isso o governador vem investindo nos nossos profissionais da saúde e está entregando fardamentos – que é um equipamento de proteção individual -, para que os nossos profissionais atendam de forma digna e segura os pacientes que necessitam de atendimento na rede de urgência e emergência”, concluiu o secretário.



Uma ambulância de suporte básico é constituída por uma equipe mínima de três profissionais: motorista, enfermeiro e médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi criado pelo governo federal brasileiro em 2003 como parte do Plano Nacional de Atenção às Urgências. Entre os diferentes tipos de ambulância, a ambulância de suporte básico (USB) é uma das mais comuns e importantes para o atendimento pré-hospitalar.

A ambulância de suporte básico é equipada com materiais e equipamentos que permitem o suporte à vida do paciente durante o transporte, como maca, oxigênio, soro medicinal e desfibrilador. Além disso, a tripulação é composta por um enfermeiro e um motorista socorrista, que estão preparados para prestar os primeiros socorros e estabilizar o paciente até a chegada ao hospital.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

