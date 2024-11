Receita Federal libera consulta ao lote da malha fina de novembro

A partir das 10h desta sexta-feira (22), cerca de 220 mil contribuintes poderão consultar se receberão restituição do Imposto de Renda. O lote contempla 221.597 contribuintes, incluindo 8,6 mil do Rio Grande do Sul, e soma R$ 558,8 milhões.

Entre os reembolsos, R$ 306,9 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade, como idosos, pessoas com deficiência, professores e moradores do Rio Grande do Sul, devido às enchentes ocorridas neste ano.

Os valores serão pagos em 29 de novembro, na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Quem não estiver na lista deve verificar pendências no sistema da Receita e, se necessário, enviar uma declaração retificadora.

Se o depósito não for realizado, o valor ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano. Após esse prazo, será necessário solicitar o crédito no portal e-CAC.

As consultas podem ser feitas no site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial.

