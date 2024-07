Recebe Bolsa Família e quer mudar de cidade? Veja o que fazer para não perder os R$ 600

O Bolsa Família é um programa essencial do Governo Federal, que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. Este programa garante uma renda mínima e contribui significativamente para a melhoria das condições de vida dos beneficiários.

Diante disso, muitos se perguntam: é possível mudar de cidade e continuar recebendo o Bolsa Família?

Sim, é possível. No entanto, é crucial seguir algumas orientações para não perder o benefício. A mudança de cidade requer a atualização cadastral junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou à Secretaria da Assistência Social do novo município.

Essa atualização é fundamental para garantir que a família continue atendendo aos critérios do programa.

Atualização Cadastral

Ao mudar de cidade, o beneficiário do Bolsa Família deve realizar a atualização cadastral. Esse processo deve ser feito na unidade do CRAS ou na Secretaria de Assistência Social mais próxima do novo endereço.

A atualização deve ocorrer dentro do prazo estabelecido, que é de dois anos, para evitar o cancelamento do benefício.

A atualização cadastral é essencial para comprovar que a família ainda se enquadra nos critérios de permanência do programa. Além disso, é necessário informar qualquer alteração nas condições da família, como mudança de endereço, renda ou composição familiar.

Importância da Transferência do Cadastro

A transferência do cadastro do Bolsa Família é vital para evitar problemas no recebimento do benefício. Cada município é responsável pelos cadastros dos residentes, o que facilita o acompanhamento e a gestão das famílias beneficiadas.

Quando a família se muda para outra cidade e não informa a nova gestão local, pode enfrentar bloqueios, suspensões ou cancelamentos do benefício.

A falta de atualização pode resultar na omissão de informações importantes, como a frequência escolar das crianças, que é uma das condicionalidades do programa. Portanto, a transferência do cadastro é um passo crucial para garantir a continuidade do benefício sem interrupções.

Como Realizar a Transferência

Para realizar a transferência do Bolsa Família, a família deve procurar o CRAS ou a Secretaria de Assistência Social do novo município assim que estabelecer residência fixa. É importante levar documentos que comprovem a nova moradia, além dos documentos pessoais dos membros da família.

A gestão municipal do Cadastro Único pode solicitar a transferência da família caso esta não o faça por conta própria. A transferência assegura que todas as condicionalidades do programa sejam cumpridas, evitando problemas futuros.

Benefícios da Transferência

A transferência do cadastro do Bolsa Família evita uma série de problemas, como o bloqueio do benefício devido à falta de informações atualizadas.

Ao informar a nova gestão local, a família garante que todas as condicionalidades, como a frequência escolar e a vacinação das crianças, sejam monitoradas adequadamente. Além disso, a transferência permite que o pagamento do benefício seja mantido sem interrupções.

Assim que a mudança de cadastro for concluída, todas as informações e a gestão do benefício passam a ser de responsabilidade do novo município, garantindo que a família continue a receber o Bolsa Família regularmente.

Mudança de Cidade e Transferência do Título de Eleitor

Além da transferência do Bolsa Família, a mudança de cidade pode exigir a transferência do título de eleitor. Para solicitar a transferência, é necessário acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e verificar a situação do título eleitoral.

O eleitor deve residir há pelo menos três meses no novo município e não ter realizado outra transferência ou tirado a primeira via do título nos últimos 12 meses.

Para realizar a transferência do título de eleitor, é preciso quitar qualquer dívida eleitoral e acessar o portal do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) local. No site, deve-se clicar em “Serviços eleitorais”, seguir para “Autoatendimento eleitoral” e selecionar “Atualize ou corrija seu título eleitoral”.

É possível que o sistema solicite o envio de documentos como comprovante de residência e um documento de identificação oficial com foto.

Após a atualização, o eleitor poderá consultar os dados atualizados no aplicativo e-Título ou nos sites do TSE e TRE. É importante lembrar que servidores públicos civis, militares e suas famílias que foram transferidos ou removidos de domicílio não seguem os mesmos critérios de transferência.

A mudança de cidade não impede que o beneficiário continue a receber o Bolsa Família, desde que a atualização cadastral seja feita corretamente. Esse processo é crucial para garantir a continuidade do benefício e evitar problemas futuros.

Manter as informações atualizadas e cumprir as condicionalidades do programa são medidas essenciais para assegurar o recebimento contínuo do Bolsa Família. Dessa forma, a família pode continuar a contar com esse importante auxílio do governo, contribuindo para a melhoria de suas condições de vida.

Por Wilson Spiler

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram