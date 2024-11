Readequação na UTI abriu 10 novos leitos pós-operatórios na Fundhacre e vai agilizar fila de cirurgias: ‘A vida não pode esperar’, diz governador

Após a entrega de equipamentos hospitalares e de informática para a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), na sede da unidade, em Rio Branco, no dia 8 de outubro, o governador Gladson Cameli esteve na unidade na última segunda-feira,18, participando da entrega das obras de readequação da nova ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e abertura de 10 novos leitos de UTI pós-operatórios na Fundhacre.

Atualmente, o complexo funciona com seis leitos de UTI. Com a inauguração da nova ala, a unidade ganha dez novos leitos, totalizando 16 bases. Deste total, seis passarão a funcionar como leitos semi-intensivos.

A nova UTI passará a receber pacientes a partir dos próximos dias após os procedimentos de segurança, seguindo os protocolos sanitários.

“Isso mostra todo o comprometimento da equipe, que nos ajuda a realizar ações como essa, porque a vida não pode esperar. Aquilo que tiver dentro das nossas possibilidades, vamos fazer para poder sempre colocar o estado próximo das pessoas que mais precisam. A nossa Fundação Hospitalar tem assumido a missão de salvar vidas”, destacou o governador.

Outro ponto que ele tem priorizado é o compromisso da gestão em reduzir diferenças, expandindo serviços de qualidade a quem precisa. Cameli lembrou também que outros estados e até países vizinhos são dependentes do sistema público de saúde do Acre.

“O atendimento é mão dupla, temos que sempre que estar preparados para qualquer situação que possa vir a acontecer. O que não pode é o povo ficar esperando. Então, tudo depende de uma união de esforços para que a gente possa vencer desafios”, pontuou.



Os novos equipamentos, que foram entregues no dia 8 de outubro em cerimônia com a vice-governadora Mailza Assis, foram financiados por meio de emendas dos senadores Alan Rick e Marcio Bittar. O valor total dos equipamentos é de R$ 356.573,46. Já o investimento na construção dos leitos foi de mais de R$ 345,3 mil.

A nova UTI permite atender mais pacientes, reduzindo filas e melhorando o tempo de espera para tratamento. Além disso, equipamentos modernos podem proporcionar diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes, resultando em um novo ambiente que oferece melhores condições para a equipe de saúde, aumentando a eficiência e a satisfação dos profissionais. Já a expansão da UTI contribui para um sistema de saúde mais robusto, que pode responder melhor a emergências.

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, completou dizendo que a abertura desses novos leitos impacta diretamente e, principalmente, na celeridade de cirurgias eletivas por serem pós-operatórios.



“Sabemos que nós temos pacientes de alta complexidade aguardando nessa fila cirúrgica e que demandam leitos de UTI de retaguarda. Então, essa entrega vai garantir que esses casos mais complexos sejam atendidos aqui na Fundação Hospitalar e que a nossa taxa de suspensão de cirurgias seja reduzida a zero”, garantiu.

A renovação dos espaços, garantindo mais agilidade nos processos e acelerando procedimentos, aliada à tecnologia, têm sido a meta proposta pelo governador Gladson Cameli para que o serviço público alcance a excelência. O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, revelou que mais investimentos devem ser feitos nos próximos meses.

“Já revitalizamos Cruzeiro do Sul, deixando de uma forma mais tecnológica, com ressonância magnética, serviço de hemodinâmica, e este é um momento ímpar para a gente, porque nós sabemos que uma das maiores bandeiras do governador Gladson Cameli é a redução de filas e cirurgias eletivas. Nós tínhamos cirurgias de média e de alta complexidade que necessitavam de uma vaga de UTI no pós-operatório e a abertura desses dez leitos voltados exclusivamente para pacientes nesses quadros vai fazer com que não tenhamos mais cirurgias suspensas por falta de leitos de UTI”, reforça.



No ano passado, segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o estado atingiu 10 mil cirurgias realizadas e este ano o número já ultrapassa 12 mil, o que coloca o Acre em uma posição de destaque.

“Para a gente é uma alegria e vamos entregar mais resultados. Nos próximos dias teremos mais entregas de obras na saúde e vamos seguir trabalhando. A tendência é cada vez mais entregar o que a população precisa, nós sabemos da necessidade e agora o nosso foco aqui na Fundação Hospitalar é entregar cirurgias de alta complexidade, pacientes oncológico, ortopédicos e neurológicos, pacientes que demandam de fato uma retaguarda de serviço terciário e serviço de alta complexidade”, finalizou o secretário.

