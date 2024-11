Raio atinge fazenda em Cruzeiro do Sul e causa morte de duas pessoas e dois animais

Na tarde desta quinta,7, por volta das 17 horas, uma tragédia ocorreu na Fazenda do Orleir, localizada na divisa entre Cruzeiro do Sul, no Acre, e o estado do Amazonas, quando um raio caiu e atingiu dois vaqueiros e dois animais. As vítimas, que trabalhavam na fazenda, morreram instantaneamente no local, sem tempo para serem socorridas. Os dois animais também faleceram no momento do impacto.

O incidente aconteceu durante uma tempestade intensa que atingiu a região. Especialistas alertam para os perigos das descargas elétricas em áreas abertas, especialmente em fazendas e regiões rurais, recomendando que, em casos de tempestades com raios, as pessoas busquem abrigo em locais seguros.

O Brasil é um dos países com maior número de ocorrências de raios no mundo, devido ao seu clima tropical. Todos os anos, acidentes envolvendo descargas elétricas resultam em mortes e prejuízos materiais, sendo as áreas rurais mais vulneráveis devido à exposição direta a céu aberto.

Para evitar tragédias como a ocorrida na Fazenda do Orleir, é recomendável evitar locais abertos, árvores isoladas e contato com estruturas metálicas durante tempestades. Abrigar-se em veículos também é uma medida segura, já que os pneus atuam como isolantes.

A comunidade local está em choque com a perda dos trabalhadores. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o funeral das vítimas, e investigações sobre o caso estão em andamento.

Este incidente serve como um alerta para os perigos que as tempestades elétricas podem trazer, especialmente para quem trabalha em ambientes abertos.

