Rádio Difusora Acreana: Um novo capítulo na história da comunicação do Acre

A Rádio Difusora Acreana, carinhosamente conhecida como “a mais amada do estado”, continua a marcar presença na vida dos acreanos. Na última terça-feira,22, a emissora viveu mais um momento histórico com a entrega de seu prédio reformado, totalmente revitalizado e equipado com novas tecnologias.

O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli e da secretária de comunicação, Nayara Lessa. Ambos foram recebidos com entusiasmo pelos servidores da rádio, que agora desfrutam de um ambiente de trabalho modernizado e com muito mais conforto. O governador ressaltou a importância de valorizar os profissionais que se dedicam diariamente a levar informação de qualidade para os ouvintes do Acre, destacando o compromisso de sua gestão com o setor de comunicação.

A reforma inclui não apenas melhorias estruturais no prédio, mas também a aquisição de novos equipamentos e móveis, proporcionando um ambiente mais adequado para os trabalhadores da emissora. Essa iniciativa é vista como um passo importante para garantir que a Rádio Difusora Acreana continue desempenhando seu papel fundamental na comunicação e na divulgação das notícias do estado.

Os servidores manifestaram gratidão ao governador e à secretária Nayara Lessa, reconhecendo o esforço e o empenho em promover um ambiente de trabalho mais digno e eficiente. Nayara Lessa, por sua vez, tem se destacado por sua atuação à frente da Secretaria de Comunicação (SECOM). Sob sua liderança, diversas emissoras do estado têm sido contempladas com reformas e novos equipamentos, uma ação que reforça o compromisso com o fortalecimento da comunicação pública no Acre.

A secretária está sendo reconhecida por seu trabalho inovador e já é vista como uma figura importante na história da comunicação acreana. Sua gestão vem transformando a estrutura das rádios estaduais, garantindo que os profissionais de comunicação possam exercer suas atividades com mais conforto e eficiência. O investimento em equipamentos de última geração também representa uma melhora significativa na qualidade das transmissões, beneficiando diretamente os ouvintes.

Esse novo capítulo da Rádio Difusora Acreana reafirma sua relevância na vida do povo acreano e fortalece o papel da emissora como uma das principais fontes de informação e entretenimento do estado.

Por Ronaldo Duarte

