Radialista investiga invasão de porcos selvagens em bairro de Sena Madureira-Veja o Vídeo

O radialista Cavalcante, de Sena Madureira, decidiu contratar um mateiro para rastrear porcos selvagens que invadiram o bairro Canizo Brasil no início do mês. Segundo Cavalcante, o objetivo da investigação é entender por que os animais saíram das matas da região da Boca do Caeté e atravessaram a cidade. A presença dos porcos tem gerado preocupações entre os moradores, e o radialista espera, com essa ação, identificar a causa do comportamento dos animais e possíveis medidas de prevenção.

Por Ronaldo Duarte

