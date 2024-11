Radialista Cavalcante mostra imagens da cheia do Rio Iaco- Veja o Vídeo

O radialista J. Cavalcante compartilhou as primeiras imagens da cheia do Rio Iaco, diretamente do município de Sena Madureira. Com o grande volume de água que o rio vem recebendo, a navegação de grandes embarcações na região está facilitada, beneficiando o transporte local.

Além disso, a cheia irá abastecer os seringais da região, essencial para as atividades econômicas e a subsistência das comunidades ribeirinhas. As imagens destacam a transformação da paisagem e os impactos positivos que o aumento do nível do rio traz para a área.

