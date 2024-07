Quem era o autor do atentado contra Trump, morto pela polícia

O FBI afirmou que Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, é o atirador suspeito de tentar assassinar o ex-presidente Donald Trump em seu comício em Butler, Pensilvânia, no sábado.

O comunicado oficial, da madrugada deste domingo (14), aponta que Crooks, de Bethel Park, Pensilvânia, atirou não apenas em Trump, mas também em vários participantes do comício. Uma pessoa morreu durante o tiroteio e outra está em estado crítico.

O atirador morava a cerca de uma hora de onde se realizava o comício. Crooks era registrado no Partido Republicano mas, segundo a Reuters, aos 17 anos, havia feito uma doação de 15 dólares a ActBlue, um comitê de ação política para arrecadação de doações para políticos de esquerda e democratas. O valor foi destinado ao Progressive Turnout Project, grupo de eleitores democratas.

Crooks, que se formou na Bethel Park High School em 2022, recebeu o prêmio National Math & Science Initiative Star Award por desempenho acadêmico e apareceu em um comercial da BlackRock em 2023.

“O FBI assumiu o papel de principal agência federal na investigação do incidente envolvendo o ex-presidente Donald Trump que ocorreu hoje mais cedo em Butler, Pensilvânia. Agentes especiais do FBI Pittsburgh Field Office responderam imediatamente, incluindo membros da equipe de resposta a crises e técnicos de resposta a evidências”, disse o FBI em uma declaração na noite de sábado.

O procurador-geral Merrick Garland disse em comunicado que o FBI ATF, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental da Pensilvânia e a divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça estão trabalhando com o Serviço Secreto.

Segurança foi alertada, dizem testemunhas

O presidente Joe Biden e dezenas de outros líderes políticos rapidamente condenaram o tiroteio. Na noite deste sábado, a CNN divulgou que Biden e Trump falaram ao telefone.

A polícia ainda não sabe qual foi a motivação do atirador.

Fotos divulgadas pela CNN o mostram deitado no telhado de uma torre próxima, dentro do campo de visão do Serviço Secreto, com um rifle AR-15.

Testemunhas no comício de Trump disseram ter visto o homem no telhado e alertado a polícia sobre a situação. O FBI está investigando essas declarações e criou um canal na web para denúncias.

Os parlamentares republicanos prometeram investigar o caso. O presidente do Comitê de Supervisão, James Comer (R., Kentucky), solicitou o depoimento da diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, para o próximo 22 de julho.

