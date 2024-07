Quem é a médica presa por sequestrar bebê recém-nascida

Presa na última quarta-feira (24), a médica neurologista Claudia Soares Alves, 42 anos, é apontada pela Polícia Civil de Minas Gerais como responsável por sequestrar uma bebê recém-nascida em Uberlândia (MG), a cerca de 540 quilômetros de Belo Horizonte.

A menina foi raptada na última terça-feira (23) no Hospital das Clínicas de Uberlândia e encontrada hoje em Itumbiara (GO). A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 135 quilômetros.

De acordo com informações da Itatiaia, consta no boletim de ocorrência que Cláudia se passou por pediatra para acessar o quarto onde estava a família da bebê. Ela teria afirmado que levaria a criança a um quarto ao lado para ajudar na amamentação.

Diante da demora, o pai da menina perguntou a uma enfermeira onde estava sua filha. A funcionária teria dito que nenhuma médica ou enfermeira da unidade teria pegado a criança, gerando o alerta de desaparecimento.

A suspeita foi presa por volta das 10h50 desta quarta e estava com a bebê. A polícia informa que encontrou roupinhas da criança, sapatos e duas bolsas no carro da médica. A menina já foi entregue de volta à família.

Quem é a médica

Cláudia Soares Alves é médica e teve o primeiro registro no Conselho Federal de Medicina (CFM) homologado em novembro de 2004. De acordo com o órgão, ela tem especialidades em neurologia e clínica médica. Portanto, diferentemente do que teria informado, ela não é pediatra.

O currículo Lattes da suspeita informa que ela se formou em medicina em 2004 pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, atual Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). A instituição confirma a informação e lamenta o ocorrido (veja nota abaixo).

Ainda de acordo com o currículo Lattes, Cláudia concluiu em 2011 a especialização em neurologia. Em 2023, finalizou o doutorado em medicina e ciências da saúde.

Desde 2019. Cláudia é professora nos cursos de enfermagem e medicina na Universidade Estadual de Goiás, no campus Itumbiara. A informação é confirmada no site da instituição.

Em abril deste ano, foi publicada no Diário Oficial da União a nomeação de Cláudia como docente na Faculdade de Medicina de Umuarama, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Além das aulas, a profissional trabalhava em uma clínica particular em Itumbiara.

Nas redes sociais, Claudia tem um perfil com mais de 10 mil seguidores e que está ativo desde 2019. A médica posta conteúdos frequentes a respeito de questões relacionadas à neurologia, como enxaqueca, acidente vascular cerebral (AVC), distúrbios do movimento, esclerose múltipla e Alzheimer.

A Polícia Civil de Minas Gerais informa que a presa não possui antecedentes criminais.

Outro lado

Por meio de nota a defesa de Claudia Soares Alves informa que a médica é “portadora de transtorno afetivo bipolar e no momento dos fatos se encontrava em crise psicótica, não tendo capacidade de discernir a natureza inadequada e/ou ilícita de suas atitudes”.

Sobre o fato de a profissional ter se formado na UFTM, a instituição informa que “lamenta profundamente o ocorrido e enfatiza que tais ações são completamente contrárias aos valores que norteiam a formação acadêmica e profissional de seus estudantes”.

A universidade acrescentou que “reafirma seu compromisso com a promoção de uma educação baseada em princípios éticos e de respeito aos direitos humanos, espera ainda que os responsáveis sejam submetidos ao devido processo legal”.

Por Fábio Munhozda CNN

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram