Quatro suspeitos morrem em confronto com a PM após assalto a fazenda no Acre

Uma ação rápida da Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), resultou na morte de quatro suspeitos de um assalto a uma fazenda em Plácido de Castro.

O crime ocorreu na madrugada de terça-feira, 22, quando cinco homens invadiram a propriedade, mantendo a família e funcionários reféns. Além de roubarem uma caminhonete, os criminosos obrigaram a vítima a transferir R$ 18 mil.

Os suspeitos foram interceptados enquanto tentavam cruzar a fronteira com a Bolívia por uma ponte improvisada no ramal do Severino. Houve confronto com a equipe da Companhia de Operações Especiais (COE), que resultou na morte de três assaltantes. Um quarto suspeito foi encontrado ferido e não resistiu. O último integrante da quadrilha segue foragido.

A PM recuperou a caminhonete e outros bens roubados, além de quatro armas de fogo. As buscas pelo último suspeito continuam com o apoio de drones e equipes especializadas.

Por AcreOnline.net

