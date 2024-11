Quase 10 mil pessoas com mais de 60 anos estão fazendo o Enem

“Estudar não tem idade, adquirir conhecimento não tem idade, porque a pessoa aprende até o último dia de vida dela”, acredita Maria Elisabete, de 79 anos, que participa da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“As pessoas acham que aposentados ficam sentados em casa olhando para as paredes, mas eu gosto muito de ler, estudar e aprender. Eu quero renovar o meu mundo de conhecimento e, por isso, estou participando do Enem este ano”, diz. Ela conta que, com a nota da prova, pretende cursar Letras para realizar um sonho: escrever um livro.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicou as provas de redação, linguagens e ciências humanas do Enem no último domingo, 3 de novembro. No próximo domingo, 10 de novembro, os candidatos realizarão as provas de ciências da natureza e matemática.

Dos 4,3 milhões de candidatos confirmados, 2,9 milhões (67%) têm até 18 anos; 420 mil (9,7%) têm entre 19 e 20 anos; 639 mil (14,8%) têm entre 21 e 30 anos; 350 mil (8,1%) têm entre 31 e 59 anos; e quase 10 mil (0,23%) têm mais de 60 anos. Apesar de representar menos de 1% dos participantes, o número de pessoas com mais de 60 anos que realizam o Enem é o maior da série histórica desde 2020: são 9.950 idosos. Destes, 558 estão cursando o ensino médio na modalidade de educação para jovens e adultos (EJA).

Confira a tabela com o número de participantes do Enem com mais de 60 anos ao longo dos anos:

