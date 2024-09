Você já se perguntou quanto uma pessoa precisa ganhar para ser considerada rica? Qual seria a meta salarial dos sonhos para que uma pessoa possa ser classificada como rica no nosso país? Esse é um assunto que muitas vezes gera confusão, pois muitas pessoas acreditam em valores diferentes para isso.

A melhor maneira de descobrir quanto uma pessoa precisa ganhar para ser considerada rica no Brasil, é utilizando um estudo inédito realizado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV Social).

Isso porque, esse novo estudo inédito trouxe uma nova perspectiva muito mais realista sobre o assunto, podemos identificar com mais clareza quanto uma pessoa precisa ganhar para ser considerada rica no Brasil.

Quanto ganhar para ser rico no Brasil?

Para descobrir em números reais quanto uma pessoa precisa ganhar por mês para ser considerado rico. Vamos utilizar o estudo do FGV Social, que além de utilizar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), mesclou com informações do Imposto de Renda Pessoa Física.

Isso porque, além de classificar por base de uma simples pesquisa, os valores foram cruzados com declarações do Imposto de Renda para se determinar a média salarial das pessoas ricas do país. Confira:

Para ser considerado rico no Brasil

1% da população brasileira

Para estar no seleto grupo de pessoas consideradas ricas no Brasil, é preciso ter uma média salarial de R$ 27 mil. Esse valor supera e muito a estimativa anterior dos dados apresentados pela Pnad Contínua, que era de R$ 16 mil.

Para ser considerado super rico no Brasil

0,1% da população

Para pessoas consideradas os super ricos no Brasil, ou seja, não basta ser rico, que são verdadeiramente poderosos, onde apenas 0,1% da população detém esse patamar, é preciso ter uma renda mensal superior a R$ 95 mil.

Esses valores apresentados esclarecem a verdadeira escala de renda mensal para ser considerado uma pessoa rica no Brasil. Segundo Marcelo Neri, coordenador do estudo pelo FGV Social, explicou que 1% da população brasileira engloba cerca de 2 milhões de pessoas. Já os super ricos, 0,1% diz respeito a 203 mil pessoas no país.

Qual o salário médio dos brasileiros?

Muito embora, para ser considerado rico no Brasil, precise ganhar a partir de R$ 27 mil por mês. A média salarial dos brasileiros, segundo a Pnad Contínua e do IBGE, é quase 10 vezes menor do que isso.

Em outras palavras, conforme dados apresentados pelo IBGE, o salário médio dos brasileiros é de R$ 2979 por mês. Para chegar a esses valores foi utilizado o rendimento habitual dos trabalhadores, incluindo trabalhadores formais e autônomos, excluindo ganhos e descontos não recorrentes.

Por: Ricardo Junor

