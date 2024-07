Qual é a piada mais antiga do mundo?

Você sabia que a piada mais antiga registrada no mundo é sobre flatulência? É verdade! Esse pedaço antigo de humor data de cerca de 1900 a.C., provando que as pessoas têm rido de funções corporais há milhares de anos.

Em 2008, um canal de TV britânico chamado Dave decidiu descobrir qual era a piada mais antiga da história. Eles pediram ao Dr. Paul McDonald, um professor sênior da Universidade de Wolverhampton, que liderasse uma equipe de pesquisa nessa busca peculiar. A equipe passou dois meses vasculhando registros históricos, procurando os primeiros exemplos de piadas estruturadas com introdução e punchline claros.

O que eles descobriram foi surpreendente e divertido. A piada mais antiga que encontraram veio da antiga Suméria, uma área que agora faz parte do sul do Iraque. Ela foi escrita em tábuas de argila do período Babilônico Antigo e pode até ser tão antiga quanto 2300 a.C. Essa piada antiga tem a forma de um provérbio, aparentemente oferecendo conselhos a maridos recém-casados sobre suas esposas.

Então, qual é exatamente essa piada milenar? Aqui está uma tradução aproximada: “Algo que nunca ocorreu desde tempos imemoriais; uma jovem não peidou no colo do marido.” Não é exatamente hilária pelos padrões modernos, mas nos dá uma ideia do que fazia as pessoas rirem há quatro milênios.

Essa descoberta gerou bastante reação nas redes sociais, com muitas pessoas expressando surpresa e diversão ao saber que a piada mais antiga do mundo é sobre flatulência. Parece que o humor de banheiro tem sido uma constante ao longo da história humana!

A pesquisa do Dr. McDonald não parou apenas nessa piada. Sua equipe analisou como o humor evoluiu ao longo do tempo em diferentes culturas. Eles descobriram que as piadas assumiram várias formas ao longo da história, incluindo formatos de pergunta e resposta, provérbios espirituosos e enigmas. No entanto, uma coisa permaneceu constante: as piadas sempre foram uma maneira das pessoas abordarem assuntos tabus e expressarem um pouco de rebeldia.

É tanto humilhante quanto divertido pensar que as pessoas que viveram há milhares de anos faziam piadas sobre as mesmas coisas que ainda achamos engraçadas hoje. Seja uma tábua de argila suméria ou um meme moderno, o humor continua sendo uma maneira de nos conectarmos, nos rebelarmos contra normas sociais e encontrarmos alegria nos aspectos cotidianos da vida humana.

Então, da próxima vez que você ouvir uma piada sobre flatulência e revirar os olhos, lembre-se de que você está participando de uma tradição cômica que é mais antiga do que as pirâmides. Parece que, não importa o quanto a sociedade avance, uma boa e velha piada sobre flatulência sempre terá seu lugar na cultura humana.

por Lucas Rabello- mistérios do mundo

