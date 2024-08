Próximo a Sena Madureira: Água do Rio Purus exala mau cheiro

Moradores da Comunidade Estirão do Alcântara, localizada no Rio Purus, próximo a Sena Madureira, estão enfrentando uma situação alarmante. Nos últimos dias, a água do rio, essencial para as atividades diárias, passou a exalar um mau cheiro intenso, gerando apreensão entre os habitantes.

Francisca, uma moradora de 40 anos, expressou sua preocupação: “Nunca vi a água do Purus desse jeito. Até para tomar banho, ficamos com o mau cheiro no corpo.” A situação tem impactado a qualidade de vida na comunidade, e os moradores, sem saber a causa, estão pedindo a intervenção de especialistas para investigar.

A situação ainda não tem uma explicação clara, mas a comunidade aguarda com urgência a chegada de autoridades competentes para avaliar a água e identificar a origem do mau cheiro.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram