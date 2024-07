Pronaf 2023/2024 investe R$ 436 milhões na agricultura familiar do Acre

Os agricultores familiares do Acre contrataram, na safra 2023/2024, R$ 436 milhões por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que oferece crédito com juros menores e mais garantias de acesso. O valor é 39,4% maior do que o financiado na safra anterior (2022/2023), quando R$ 312,8 milhões foram investidos por produtores rurais familiares acrianos. Os dados estão disponíveis no ComunicaBR, plataforma de transparência ativa do Governo Federal.

No Acre, o número de operações de crédito se manteve praticamente estável entre julho de 2023 e junho de 2024. Nesse período, foram 4.467 contratos assinados, contra 4.455 da safra 2022/2023, um aumento de 12 contratos (0,27%).

O expressivo crescimento no valor investido é reflexo do compromisso do Governo Federal de apoio direto aos agricultores familiares em prol da segurança alimentar da população brasileira. No Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024, foram destinados R$ 71,6 bilhões ao Pronaf, montante 34% superior ao ano anterior e o maior da série histórica.

Pela primeira vez, indígenas e quilombolas puderam acessar crédito e foi criada uma linha específica para as mulheres. O crédito foi mais nacionalizado e houve concessão de 40% de desconto no valor financiado para os Pronaf A e B. Também cresceu o financiamento de máquinas específicas para a agricultura familiar.

“O Plano Safra da Agricultura Familiar cumpre um grande objetivo, que é aumentar a produção de alimentos e colocar mais comida saudável no prato de todas as brasileiras e brasileiros. E isso é possível por meio da oferta de crédito barato em todas as regiões do país”, afirma o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

“Nós conseguimos, para a safra 2024/2025, o maior volume de crédito da história com redução de juros em 10 linhas de financiamento, fortalecendo a participação das mulheres e dos jovens, mecanizando as pequenas propriedades, promovendo a agroecologia e a recuperação de áreas degradadas e ampliando a inclusão produtiva pela via econômica através do microcrédito”, destaca Teixeira.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram