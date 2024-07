Promovendo melhorias no trânsito, Estado e Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregam rotatória do 61º BIS

Os quase 100 mil habitantes de Cruzeiro do Sul agora contam com mais um importante investimento no trânsito. Em menos de 60 dias de obra, que se iniciou no dia 6 de maio, a união de esforços entre o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e o Município propiciou, na última sexta-feira, 5, a entrega da rotatória localizada em frente à sede do 61º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS), um largo que interliga as Avenidas Copacabana e 25 de Agosto, duas das mais movimentadas e importantes vias comerciais da segunda maior cidade dos acreanos.



Fruto das ações de engenharia de trânsito, desenvolvidas pelo Detran, o investimento na ordem de R$ 700 mil desafoga o tráfego, possibilitando aos condutores e pedestres que circulem pelo local com mais segurança e comodidade.

“Quando a gente se une para trabalhar pela nossa população, conseguimos realizar obras que nos alegram verdadeiramente. É o caso dessa rotatória, que é de muita utilidade para os motoristas da minha terra natal. Parabéns às equipes do Detran e da prefeitura. Vamos seguir em frente, com muita fé, cumprindo o nosso propósito de representantes públicos em resolver os problemas da nossa gente”, ratifica o governador Gladson Cameli.



No início deste ano, durante cerimônia de entrega de carteiras de habilitação do Programa CNH Social e de capacetes do Projeto Motociclista Consciente, os Executivos estadual e municipal firmaram um convênio para a execução da obra. A intervenção reduz os congestionamentos registrados durante os horários de pico no local, que, nas suas dependências, abriga escolas, prédios públicos e a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Entre 2019 e 2023, foram registrados no local mais de 40 sinistros de trânsito.

“Esse era o ponto de mais ocorrências de sinistros de trânsito em Cruzeiro do Sul. Agora, é um trecho estratégico para garantir fluidez aos condutores. Não é somente uma rotatória, mas sim um projeto de segurança viária e de resolução de um problema de alagação que existia no local. Gratidão à prefeitura pela parceria que resultou num trabalho memorável”, destaca Tainara Martins, presidente do Detran.



Além do serviço de drenagem e pavimentação, o espaço recebeu instalação de lâmpadas em led e da estátua de Marechal Thaumaturgo, fundador do município, sinalização e painel eletrônico, que informa a população sobre horários e temperaturas locais.

“Essa obra é também um trabalho preventivo, que cuida da vida das pessoas que trafegam pelas ruas de Cruzeiro do Sul. Pelo excelente trabalho feito, a função desta rotatória vai além da que planejamos. Aqui se tornará um ponto turístico dos cruzeirenses. É um momento de alegria para a nossa gestão, e, por isso, sou eternamente grato aos nossos parceiros”, profere Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul.



Também prestigiaram a entrega do benefício deputados, vereadores, secretários de Estado e do município, além de outras autoridades locais.

Investimento que transforma

Há um ano habitando em Cruzeiro do Sul, o artesão Josenir Silva, que é natural de Rodônia, trafegou pela nova rotatória do município para conferir a novidade. Na visão dele, o empreendimento representa um divisor de águas para a região, que tem quase 41 mil veículos registrados. “Marca o trânsito dos cruzeirenses, pois melhora 100% a circulação dos condutores e pedestres da cidade”, ressalta.



O condutor finaliza com agradecimentos: “O olhar do poder público faz a diferença na vida do povo. Seja com obra ou outro benefício, como no caso da construção desta rotatória, a população se sente valorizada e agradecida”.

Por Eliel Mesquita- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram