Projeto custeado com emenda de Alan Rick levará cinema para Cidade do Povo

O Centro Comunitário da Cidade do Povo vai virar um cinema, com sessão de filme exibido em um telão e pipoca gratuitos nesta sexta-feira, 23, a partir das 17h. E até a sessão começar, os espectadores vão acompanhar apresentações artísticas. Toda essa programação faz parte do projeto Cinema sobre Rodas – Cinema na sua comunidade, custeado com emenda destinada pelo senador Alan Rick e realização do Instituto Casa da Vila em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour.

As primeiras edições do projeto estão sendo realizadas na capital, mas as sessões chegarão também às comunidades do interior do estado. Ao todo, o projeto prevê a realização de 60 exibições.

“A nossa primeira edição foi um sucesso, lá no Jequitibá. Agora contemplaremos a Cidade do Povo e até o final deste ano alcançaremos também as cidades do interior. Temos trabalhado ouvindo as comunidades que escolhem o melhor local pra realização e já convida os parentes, os vizinhos, os amigos para a programação que é pensada para as famílias. O nosso objetivo é proporcionar um momento de diversão para quem não consegue pagar para ir em uma sala de cinema comercial. A gente sabe que não é barato e muita gente não tem condição de proporcionar isso para os filhos, para a família. Nesse projeto, o cinema é para todos.” – disse o senador Alan Rick.

“A comunidade está super satisfeita e grata pelo senador Alan Rick mais uma vez lembrar da nossa comunidade. Estamos tão animados que já compartilhamos a boa notícia nos grupos de WhatsApp aqui da comunidade, grupos de pais de alunos das escolas e a nossa expectativa é a melhor. Já temos a escolinha de futebol do Léo Moura aqui também com recurso do senador e agora esse projeto maravilhoso do cinema beneficiando a nossa Cidade do Povo e a essa região, essa população do segundo distrito” – disse a presidente da Associação Comunitária Amigos da Cidade do Povo, Léia Silva.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram