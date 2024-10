Projeto custeado com emenda de Alan Rick leva diversão para crianças do Calafate

A região do Calafate se encheu de alegria no Dia das Crianças com a chegada do projeto “Cinema sobre Rodas – O cinema na sua comunidade”, custeado com recursos enviados pelo senador Alan Rick e realizado com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour. A quadra de Grama Sintética, ao lado Supermercado Kometa, foi transformada em um espaço de diversão e lazer para dezenas de crianças em uma manhã mágica neste sábado, 12.

Além de receber toda a estrutura para a projeção de filmes, distribuição de pipoca e recreação, atividades que já vêm sendo desenvolvidas nas edições do projeto nos bairros da capital, a deste sábado também contou com brinquedos infláveis, pula-pula, chocolate, geladinhos e algodão doce.

“Ver o sorriso no rosto de uma criança não tem preço, é a felicidade de qualquer um que ama esse estado e ama as nossas crianças. Sem falar na satisfação de ver os pais também muito felizes neste dia especial.” – disse o senador Alan Rick, que aproveitou ao lado do filho Pedro e da esposa Michele.

A moradora Valéria Perez trouxe suas duas filhas, de 8 e 9 anos, e contou que, nos três anos em que vive no bairro, esta foi a primeira vez que elas participaram de um projeto como esse. “Amei! O senador está de parabéns!”, disse ela.

Já dona Rosa ressaltou que a ação ocorreu fora do período eleitoral. “Parabenizo o senador por fazer isso sem estar em campanha, ao contrário de muitos que só aparecem em época de eleição. O importante é ver as crianças felizes”, comentou.

O presidente do conjunto Portal da Amazônia, Irimar Oliveira, elogiou a iniciativa do parlamentar. “Agradecemos ao senador Alan Rick por trazer essa ação para nossa comunidade. Momentos como esse são raros no nosso bairro, e precisamos de mais iniciativas que ofereçam lazer e cultura para nossas crianças”, ressaltou.

O senador Alan Rick ainda enfatizou que esse projeto é uma das ações do mandato pelas crianças. “Além do cinema, temos outras iniciativas, como a Escola de Futebol do Instituto Léo Moura, que já tem núcleos em 5 municípios e já já esse número vai aumentar, os convênios com hospitais que têm salvado vidas, sobretudo de bebês. Fazer algo que transforma a vida das pessoas é o que nos motiva.” – ressaltou o senador que finalizou agradecendo aos parceiros que fizeram o evento deste sábado possível.

ASCOM

Fotos: Elivan Silva

