Programa Impacta Mulher certifica mulheres com curso profissionalizante em Cruzeiro do Sul

Uma ação que gera oportunidades, principalmente para mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade social, foi destaque na tarde desta terça-feira, 9, em Cruzeiro do Sul. Na ocasião, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), certificou 14 mulheres que participaram do curso profissionalizante de depilação.

Com o certificado nas mãos, Janice Freitas, de 28 anos, celebrou a conclusão do curso. “Esse curso faz com que a gente possa abrir novas oportunidades e ele me proporcionará uma nova ferramenta de trabalho. Despertamos para essa realidade, de sermos empreendedoras e termos o nosso próprio negócio”, disse a mulher que atua há 10 anos como cabeleireira.



Com dois meses de duração, o curso profissionalizante oferecido pelo Programa Impacta Mulher, buscou ofertar autonomia financeira para as mulheres, como uma ferramenta de enfrentamento à violência doméstica. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) foi o responsável pela formação e certificação das mulheres.



Jamaira Freitas, representante da Semulher, ressaltou a importância do Impacta Mulher, que já beneficiou mais de 400 mulheres em 11 municípios do Acre. “A Semulher teve esse carinho especial com as mulheres acreanas. Esse curso é muito importante para as mulheres que buscam a sua autonomia financeira, e conquistando isso quebram um ciclo de violência”, disse.



O Programa Impacta Mulher, nesta primeira etapa, alcançou mais de 400 mulheres em 11 municípios do Acre, quase 50 em Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul. Os cursos abrangem as áreas da gastronomia, beleza e moda. Os recursos para as ações são provenientes de emenda parlamentar do então deputado estadual, José Bestene.

Por Pablo Azevedo- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/Secom

