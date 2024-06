O Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF/AC) em parceria com o Conselho Federal de Farmácia (CFF) realiza o segundo módulo do curso de Cuidado Farmacêutico, com foco no diabetes. A segunda fase da temporada de capacitações oferecida aos farmacêuticos do Acre acontece durante os dias 28 (sexta) e 29 (sábado).

“Seguimos com empenho no nosso projeto de trazer mais informação aos profissionais farmacêuticos do nosso Estado, para disseminar conhecimento e a prática clínica, como forma de empoderar e resgatar a imagem do farmacêutico como profissional essencial à saúde!”, reforça Dr. Marcia Rafaele, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Acre.

Este segundo módulo visa fornecer os fundamentos para que os farmacêuticos conheçam e compreendam os processos referentes a diabetes, aprimorando suas atuações profissionais e está sendo ministrado pela professora Dra.

Fernanda Vilela, Mestre em Assistência Farmacêutica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pós-graduada em Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar, com ênfase em Saúde do Adulto e do Idoso, pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

“Hoje estou aqui trazendo um pouco do tema diabetes, focado no atendimento farmacêutico, quero agradecer ao Conselho Federal de Farmácia, por essa iniciativa, é muito importante a gente discutir esse tema pelo número grande de pacientes que a gente tem, e o quanto que o farmacêutico pode agregar no cuidado desses pacientes”, disse Fernanda Vilela.

Para a farmacêutica Dra. Jaciara Rodrigues, o curso é uma oportunidade de esclarecer aos profissionais a importância da atuação do farmacêutico, quando o assunto é diabetes. “Gostaria de parabenizar o CFF e o CRF, por estarem trazendo aqui para o Estado do Acre o curso de Cuidados Farmacêuticos. Esse curso é de extrema importância para nós farmacêuticos porque nós é quem estamos no dia a dia lidando com o paciente, dando aquela primeira informação, quando o paciente chega com a receita para comprar o medicamento, somos nós que estamos ali pra dar as orientações necessárias”. explicou.

O curso é ofertado de forma presencial e no primeiro módulo trouxe o tema Introdução à Farmácia Clinica, que foi ministrado pela renomada professora Cínthia Rios e teve o objetivo de explorar como o cuidado farmacêutico melhora os resultados terapêuticos individuais e coletivos em saúde por meio de ações clínicas do farmacêutico integradas à equipe multiprofissional.

Por Asscom CRF/AC

