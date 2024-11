Professor é Indiciado por estupro de Criança dentro do ambiente escolar no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente em Cruzeiro do Sul (DEMPCA/ CZS), indiciou um professor de 27 anos pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em outubro de 2024. O caso aconteceu em uma escola na zona urbana de Cruzeiro do Sul e envolveu uma vítima de 11 anos.

De acordo com as investigações, o professor teria convidado duas crianças para uma brincadeira de esconde-esconde. Em determinado momento, ele atraiu uma das crianças para uma sala, trancou a porta e praticou atos libidinosos contra ela, consumando o crime. A situação foi relatada às autoridades, que prontamente ofereceram suporte à vítima e iniciaram uma investigação detalhada.

“Foi oferecido todo apoio necessário à vítima e, após a realização da investigação, mediante análise técnico-jurídica do caso, entendeu-se que era um caso de estupro de vulnerável, com pena de reclusão de até 15 anos”, afirmou o delegado Renan Santana, titular da DEMPCA.

O indiciamento do suspeito reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre em combater com rigor crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, e em garantir que ambientes como escolas permaneçam locais seguros para os menores. O caso serve como um alerta e ressalta a importância da denúncia e do enfrentamento a esse tipo de crime.

Marcelo Torres-PC

Foto ilustrativa

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram