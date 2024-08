Professor desaparecido há 20 dias é encontrado morto dentro de freezer

Um professor de 58 anos, identificado como Carlos de Souza Pedrosa, foi encontrado morto dentro de um freezer em Tangará da Serra, no Mato Grosso. O professor estava desaparecido desde o início do mês. Um jovem de 18 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso em flagrante, suspeito de homicídio e ocultação de cadáver.

A prisão ocorreu na segunda-feira, 26. Segundo a Polícia Civil, durante as buscas pelo professor, os investigadores localizaram pertences da vítima na casa de um parente do suspeito. O jovem foi encontrado junto com a namorada e, a caminho da delegacia, confessou ter escondido o corpo de Carlos em uma ribanceira próxima a uma estrada na zona rural de Tangará.

Após a localização do corpo, a Perícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a necrópsia. Até o momento, as circunstâncias da morte e as motivações do crime ainda não foram esclarecidas.

r7

