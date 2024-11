Professor Cleudo Ferreira, de Sena Madureira, morre em acidente de trânsito

A cidade de Sena Madureira está de luto com a trágica morte do professor Cleudo Ferreira, de 59 anos. Morador do bairro da Invasão, Cleudo perdeu a vida em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo,3, por volta das 2h, na Avenida Brasil, próximo à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Segundo as primeiras informações, o professor estava retornando para casa de motocicleta quando, sem perceber, colidiu com a traseira de um caminhão que estava estacionado na lateral da avenida. A polícia foi chamada, mas ao chegar ao local, Cleudo já estava sem vida. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira para apurar as circunstâncias do acidente.

Cleudo Ferreira era uma figura muito conhecida e respeitada na cidade. Ao longo de muitos anos, ele se dedicou à educação de jovens e adultos, deixando uma marca significativa na vida de muitas pessoas. Sua morte repentina causou grande comoção entre amigos, familiares, ex-alunos e toda a comunidade escolar.

