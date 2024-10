Professor captura pirarucu gigante no rio Iaco, em Sena Madureira

Um fato curioso e impressionante movimentou a comunidade de Nova Olinda, na zona rural de Sena Madureira. O professor Pablo, juntamente com alguns amigos, conseguiu pescar um dos maiores pirarucus já registrados na região, chamando a atenção dos moradores locais.

A pesca ocorreu em um lago localizado na comunidade, que fica nas proximidades do rio Iaco. O pirarucu, considerado um dos maiores peixes de água doce do mundo, é bastante apreciado pelos moradores da zona rural, tanto pela sua carne saborosa quanto pela importância cultural e econômica para as comunidades ribeirinhas.

O peixe capturado por Pablo e seus amigos é descrito como um dos maiores já vistos na história da localidade, sendo motivo de orgulho para os pescadores. “Foi uma pesca difícil, mas estávamos preparados. Quando vimos o tamanho do peixe, ficamos surpresos”, contou o professor.

O pirarucu é uma espécie nativa da Amazônia e pode chegar a pesar mais de 200 quilos. Sua captura exige habilidade e técnicas específicas, o que torna o feito ainda mais notável para os moradores da região.

Após a captura, o peixe foi levado para a comunidade, onde foi celebrado e compartilhado entre os moradores. A pesca do pirarucu, além de ser uma tradição entre as comunidades ribeirinhas, também tem grande valor social e econômico para as famílias locais.

Esse evento reforça a importância da preservação dos recursos naturais da região amazônica e o papel da pesca sustentável para a subsistência das populações que vivem às margens dos rios.

