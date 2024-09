Produtos regionais chamam atenção na Expoacre

Em meio a tantos estandes que expõe produtos acreanos na Expoacre, em Rio Branco, é preciso ter criatividade para chamar atenção do público. Quem passava pelo Galpão da Indústria nesta sexta-feira, 6, pôde ter uma experiência bem divertida e ainda ter a chance de levar um brinde para casa.

Isso porque a empresa Acrepan Pães Finos trouxe para a feira deste ano uma roleta que atraiu os visitantes. A brincadeira era simples: quem seguia a página da empresa nas redes sociais, tinha a chance de participar e levar um pão ou chaveiro para casa.



O diretor comercial da Acrepan, Carlos Rocha, conta que este é o terceiro ano da empresa na Expoacre e dessa vez eles queriam inovar. “Cada ano tentamos fortalecer nossa marca e este ano tivemos essa ideia para divulgar o nosso pão e nossas redes sociais. Percebemos, nos anos anteriores, que no máximo 10% das pessoas que passavam pelo nosso estande conheciam a nossa marca. Não somos uma padaria, mas uma indústria de pães”, explicou.

“Para o cliente nos alcançar ele precisa ir até o supermercado, onde existem outras diversas marcas de pães. Então, a roleta foi uma maneira de atrair o cliente para fazer ele lembrar da Acrepan na hora de ir ao supermercado e, então, levar nosso produto para casa”, continou.

A professora Micheli Braga foi uma das ganhadoras da roleta. Ela não conhecia a marca, mas ficou muito feliz pois já garantiu o pão do café da manhã deste sábado. “Eu estava passando pelo espaço, ele falou para seguir a página, segui e rolei a roleta. Achei a ideia muito divertida e criativa o para esse momento. A gente vê o quanto o acreano cria várias estratégias para fazer seu empreendimento crescer cada vez mais. É uma forma de ganhar mais um cliente e atrair seguidores”.



Os visitantes encontram uma infinidade de produtos locais, tem farofa gourmet, doces, mel de abelha 100% natural, cafés, palmito, refrigerantes, polpa de frutas e muito mais.

A intitulada Cachaça Mineira é outro produto que tem atraído curiosidade. Quem passa pela feira pode inclusive degustar vários sabores, como a cachaça tradicional, a cerejeira, ouro e a curtida na castanheira, sendo esta última uma novidade trazida à feira para ver de perto a aceitação da clientela para, no futuro, ser lançada oficialmente no mercado. Além das cachaças, o estande oferece caldo de cana 100% natural, licor de café e maracujá. Todos esses produtos fazem parte da Ligeirinho Agroindústria.

Um dos sócios da empresa, Marcos Antônio, explica que os produtos têm recebido grande aceitação na Expoacre. “A Ligeirinho Agroindústria tem ainda chocolate e produção de milho verde. Todos os nossos produtos são fabricados aqui no estado. Fazemos desde o plantio de cana até o processo da produção da cachaça. As pessoas estão gostando bastante”.

O sócio conta ainda que no futuro a empresa pretende mudar o nome da cachaça. “Nossa cachaça se chama Mineira por conta do nosso mestre alambiqueiro [profissional que produz a cachaça], o Aloísio Oliveira, que é mineiro e iniciou toda a produção. Mas pretendemos mudar o nome para Aquiry Cachaçaria, em homenagem ao primeiro nome do Acre”.



A Carne na Lata é um dos outros produtos que você também encontra na Expoacre, no estande da Wurst – Casa da Linguiça. O nome chama atenção e segundo o empresário catarinense Roberto Ruppenthal, que reside no Acre já há 16 anos, o Wurst vem do alemão, que quer dizer linguiça ou salame.

“A nossa carne na lata é algo que lembra a carne que meus avós faziam. É uma carne pronta para o consumo. É só esquentar e comer. Além disso, temos o salame, que é nosso cargo chefe, temos o filezinho defumado, o bacon defumado, as linguiças cuiabanas. São muitos produtos e todas as carnes que compramos são lá da Dom Porquito, todas inspecionadas”. O empresário explica ainda que este ano resolveram também investir em novas embalagens.

De acordo com o secretário da Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, o governo do Estado já beneficiou 90 empresas com isenção de impostos, uma forma de atrair esse empresários para exporem seus produtos na feira. “As indústrias acreanas recebem incentivos o ano inteiro, através da isenção de impostos pela COPIAI [Comissão da Política de Incentivo às Atividades Industriais do Estado do Acre], bem como o Programa de Compras Governamentais. Além disso, existe um diálogo constante com o setor, o que possibilita a cada ano, critérios de seleção das empresas com maior potencial. Nossa expectativa é dobrar os R$ 17 milhões movimentados ano passado”, afirma.

Por Hadassa Menezes- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram