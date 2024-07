Processo Seletivo Tem Vagas para Rio Branco e Feijó com Salários de Mais de R$ 5 Mil; Saiba Como se Inscrever

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Acre (Senac-AC) abriu um processo seletivo com vagas para as cidades de Rio Branco e Feijó. As inscrições iniciaram nesta segunda-feira (15) e vão até quarta-feira (17) no site do Senac Acre.

Vagas Disponíveis

As oportunidades são para os cargos de assistente financeiro, psicólogo educacional e supervisor pedagógico, com salários que variam entre R$ 2.370,52 e R$ 5.732,13, além de benefícios. Cada cargo dispõe de uma vaga.

Detalhes das Vagas

Rio Branco

– Assistente Financeiro: Requer ensino médio completo. O salário é de R$ 2.370,52 mais benefícios, com uma carga horária de 40 horas semanais.

– Psicólogo Educacional: Exige ensino superior completo. O salário é de R$ 4.029,52 mais benefícios, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Feijó

– Supervisor Pedagógico: Necessário ter ensino superior completo. O salário é de R$ 5.732,13 mais benefícios, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Prazos de Inscrição

– Para os cargos de nível médio, as inscrições encerram nesta terça-feira (16).

– Para os cargos de nível superior, as inscrições terminam na quarta-feira (17).

Etapas do Processo Seletivo

Os candidatos passarão por três etapas:

1. Inscrição e Análise Curricular: Todos os candidatos devem se inscrever e passar por uma análise de currículo.

2. Avaliação Comportamental e Prova de Conhecimentos Específicos: Destinada aos candidatos de nível médio e ao cargo de psicólogo educacional.

3. Prova Prática: Exclusiva para os candidatos ao cargo de supervisor pedagógico.

Como se Inscrever

Os interessados devem acessar o site do Senac Acre, preencher o formulário de inscrição e enviar os documentos necessários até a data limite específica para cada nível de escolaridade. Não perca esta oportunidade de concorrer a uma vaga com salários atraentes e benefícios adicionais.

Esta é uma excelente oportunidade para profissionais qualificados que desejam atuar em Rio Branco e Feijó, com salários competitivos e benefícios que valorizam o trabalho realizado. Garanta sua inscrição e prepare-se para as etapas do processo seletivo.

Para mais informações e inscrições, acesse o [site do Senac Acre] https://portal.ac.senac.br/.

