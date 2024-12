Primeira semana de dezembro será marcada por chuvas e temporais no Acre

De acordo com o meteorologista Davi Friale, o aumento significativo das chuvas, causado pela umidade vinda do Atlântico, pode provocar temporais em áreas do Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de partes da Bolívia e Peru.

A previsão indica chuvas intensas durante o dia e a noite, com risco de alagamentos. No Acre, as temperaturas devem variar entre 21°C e 33°C, com ventos de intensidade moderada a forte em algumas regiões.

Em Rio Branco, o nível do rio Acre, que está em 3,6 metros, deve subir a partir de quinta-feira (5), aumentando os riscos para áreas ribeirinhas. A população é orientada a tomar precauções e acompanhar os alertas climáticos ao longo da semana.

Com informações-ac24horas

