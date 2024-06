No início da noite de ontem (27), a presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, participou da cerimônia de entrega de títulos definitivos através do programa meu imóvel legal.

O programa é desenvolvido pela prefeitura através da secretaria de administração em parceria com o cartório do município. Nesta etapa os moradores comtemplados são os que residem no bairro Cohab.

“Esse programa é de suma importância pois garante segurança aos moradores e o acesso à outros benefícios com a utilização do título definitivo de suas terras. Parabéns ao prefeito Mazinho Serafim e toda a equipe pela iniciativa”, disse a presidente.

A cerimônia também contou com a presença da deputada federal Meire Serafim, da representante do cartório, Drª. Dirce, do gerente do setor de registro imobiliário, Thallyson Silva, e da secretária de administração Adriana Marta.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram