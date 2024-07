Prefeitura entrega nova iluminação e sinalização da Estrada da Floresta

A prefeitura de Rio Branco entregou na noite de quinta-feira (4) a iluminação pública de LED na Estrada da Floresta. Ao todo, foram iluminados 4 km, partindo da rotatória da Floresta até a rotatória da entrada da AC-90, conhecida como Transacreana.



O prefeito de Rio Branco destacou a importância da realização dos trabalhos de iluminação na via, onde já houve diversos acidentes.

O investimento total da ação foi de R$ 647 mil. Foram instalados 115 postes de 10 metros, além de 230 luminárias LED de 150W.

“Isso embelezou muito essa área aqui. Além disso, a gente também fez a rotatória ali, onde sai do Bom Sucesso. O sentimento é exatamente de felicidade, de dever cumprido e de que essa região aqui está ficando cada vez mais bonita, cada dia mais linda. O povo merece, eu não tenho dúvida disso”, enfatizou o chefe do Executivo Municipal.

Moradora do bairro LBA, Geane Silva, revelou que a iluminação da Estrada da Floresta é um sonho dos moradores da região, agora realizado.

“É uma honra para nós que moramos aqui na Floresta. É com prazer que a gente recebe essa iluminação pública do município, porque vai evitar muito acidente, muitos assaltos. A gente caminhava no escuro, tinha muito acidente nesse trecho. Vai ser maravilhoso para nós moradores aqui dessa parte da Floresta”, enfatizou Geane.



A secretária municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Valcilena Oliveira, reforçou a necessidade do olhar atencioso da prefeitura para a regional Floresta, que além de cuidar da iluminação, sinalizou a via.

“A importância é para a nossa população, principalmente para as pessoas que utilizam essa via aqui, trazendo mais segurança tanto para os motoristas, quanto para os pedestres”, pontuou a secretária.

Morador do bairro Bom Sucesso, André Barbosa, agradeceu à Prefeitura de Rio Branco pelo cuidado ao realizar os trabalhos de iluminação e sinalização da Estrada a Floresta.

“A gente só tem a agradecer. Essa via era muito escura e hoje está nessa situação. Hoje a gente ganhou nossa rotatória, que a gente tanto pedia, todo dia tinha acidente aqui nesse local. A população aqui do nosso bairro, da parte baixa, só tem a agradecer à prefeitura pelo excelente trabalho que tem sido feito aqui”, destacou.

