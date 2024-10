Prefeitura encerra Semana do Idoso com atividades no Horto Florestal

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou nesta quarta-feira (30), no Horto Florestal, o encerramento da Semana do Idoso, que contou com uma série de atividades de saúde, lazer e integração. O evento foi dedicado aos idosos que participam do programa Academia da Saúde, presente em diversos bairros da capital acreana.

Para Severina Alves, de 70 anos, moradora do bairro Nova Esperança, e que frequenta o programa Academia da Saúde, o evento foi mais uma oportunidade para ela e tantos outros idosos de se sentir bem e cuidar da saúde.

“É um momento maravilhoso. Não é o primeiro que eu participo. Todos os anos nós participamos. A gente faz passeio, participamos de grupos de dança. Eu faço aula de dança e faço natação. E tenho 70 anos e já me sinto bem de saúde. E agradeço muito a academia de saúde, porque nos apoiam muito em consulta, em exame, que a gente precisa fazer avaliação. Nós precisamos fazer mamografia, PCCU. Nós somos idosas, mas nós precisamos fazer todos os exames”, disse.

Durante o evento foram ofertados diversos serviços aos idosos, como testes de visão, aferição de pressão arterial, glicemia, consultas de nutrição, além de palestras. Doroteia Rodrigues, coordenadora da Divisão de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, destacou a importância de o município oferecer uma programação diversificada e uma melhor qualidade de vida, sobretudo, acessível aos idosos.

“Hoje nós estamos fazendo o encerramento do Dia Nacional da Pessoa Idosa com os grupos que participam do programa Academia da Saúde e dos nossos territórios. Hoje nós não poderíamos deixar de comemorar esta data tão importante para a pessoa idosa. Temos vários parceiros aqui também, inclusive os acadêmicos da Ufac. Então é uma manhã de cuidado, de lazer, e de integração”, destacou.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Célia Rodrigues, ressaltou que o evento também cumpre um papel importante ao combater o isolamento e o sedentarismo entre os idosos.

“Esse evento, ele é muito importante, porque muitos idosos, após a aposentadoria, ficam ociosos em casa, e aí ficam sem se movimentar, sem realizar uma atividade. Então, a Academia da Saúde, além dela oferecer várias atividades durante a semana, também fazemos esse tipo de evento para fazer com que eles possam se confraternizar, que eles possam dançar, trocar ideias. E aí eles vão percebendo que é muito importante para eles poderem sair de casa, que eles ainda têm energia para gastar, que podem se divertir”, complementou.

Suene Almeida/Assecom

