Prefeitura e Governo do Estado alinham projetos estruturantes para Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou, nesta segunda-feira (25), de uma reunião estratégica com o secretário estadual de Planejamento e Gestão, coronel Ricardo Brandão, o secretário de Governo, Luiz Calixto, o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José, e o diretor de Planejamento Estratégico da Seplan municipal, Valdenir Júnior. O encontro teve como principal objetivo alinhar projetos estruturantes para o desenvolvimento da capital acreana.



A reunião acontece em continuidade ao encontro do prefeito com o Governador Gladson Cameli, realizado na última semana. Bocalom destacou a importância de integrar esforços entre a Prefeitura e o Governo do Estado, visando a realização de obras e iniciativas que promovam melhorias para a população da capital acreana.

“O que a gente está alinhando com o Governo do Estado é que esses projetos, tanto faz serem executados pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado. E para isso, com a bancada tem os recursos lá em Brasília, a gente quer juntos discutir com a bancada projetos estruturantes para Rio Branco e que esses projetos estruturantes para Rio Branco ou sejam realizados pelo Governo do Estado, ou pela Prefeitura, o importante é que eles sejam realizados”, ressaltou.

Entre os focos principais dos projetos estão a mobilidade urbana, infraestrutura e planejamento estratégico para transformar Rio Branco em uma cidade mais moderna e eficiente.

“O mais importante é que os projetos sejam executados para que a gente possa ter uma cidade realmente inteligente, que a gente possa ter uma cidade com uma mobilidade urbana muito menor do que a que nós temos hoje, que a gente possa ter uma cidade muito mais bonita, muito mais bem estruturada. Quem vai ganhar com isso, não tenha dúvida nenhuma, é o nosso cidadão rio-branquense”, concluiu o prefeito.

Suene Almeida/Assecom

