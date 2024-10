Prefeitura de Rio Branco segue na disputa pela manutenção do selo UNICEF para a juventude

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) foi a anfitriã de dezenas de adolescentes, vindos dos municípios de Porto Acre, Epitaciolândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Jordão e Bujari que fazem parte do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nucas), com objetivo de manter o Selo de Certificação UNICEF, como explica o diretor de Assistência Social da SASDH, Ivan Ferreira.



“Queremos manter o selo, na gestão do prefeito Tião Bocalom, um prefeito preocupado com a criança e adolescente. Já sancionou a lei do Orçamento da Criança e Adolescente e hoje Rio Branco cedia os municípios que estão aqui. Nós estamos dando boas-vindas. Os municípios vieram com seus conhecimentos, para socializar, com os vários municípios. Contamos com o apoio do Conselho do Tutelar, do Ministério Público entre outros parceiros”.



Para a adolescente de 19 anos, acadêmica de Direito, Lyriell Silva, que faz parte do Nucas da capital acreana, a participação dos jovens nas decisões que impactam a sociedade como um todo, é de suma importância. E esses encontros, a troca de experiência, com outros jovens, é fundamental.

“Eu acredito que é um momento que a gente pode agregar mais na nossa vida, conhecimento. Tanto em coisas que a gente deseja trazer para nossa sociedade, quanto para as outras coisas. E tudo que a gente aprende aqui, a gente, claro, a gente leva adiante. E a gente espera ter um futuro melhor. Pois trabalhamos para ter um futuro melhor.”



Já para Jocicleide Santos, que veio como articuladora do Nucas do município de Porto Acre, esses encontros fortalecem, cada vez mais, os valores da sociedade, a começar pela infância e adolescência.

“É o momento, na verdade, digamos que é um resumo da edição, onde a gente esteve trabalhando esse tempo todo, na edição 2021-2024, o selo UNICEF, e o núcleo é uma etapa principal, uma atividade principal, porque o município que não tem o Nucas não tem nem a garantia de conseguir ser um município certificado pelo Selo UNICEF. Então, hoje é um momento muito importante para todos os núcleos”.



Arlisson Nascimento, articulador de todos os Nucas, explica que em todo Brasil, hoje são 2.023 municípios que participam e concorrem pela manutenção do selo UNICEF e todos tem os seus Nucas que norteiam essa juventude e estimulam esses jovens a pensar em seus meios e os impactos que podem trazer melhorias e contribuição para uma sociedade mais igualitária e humana.

“Estamos felizes de reconhecer o trabalho feito em cada município no estado do Acre. Esses trabalhos são quatro eixos obrigatórios que acompanham o Selo UNICEF, mas também atividades aleatórias que os Nucas também realizaram em seus municípios. Por exemplo, trabalhar a prevenção da gravidez, falar das mudanças climáticas, que é um assunto agora muito debatido e muito discutido, pois nós estamos sofrendo com a estiagem. Também estamos discutindo a participação cidadã, o protagonismo do jovem, criança e adolescente dentro do seu município. E assim a gente vai construindo o Nucas, e assim vai construindo e fortalecendo a participação cidadã, a cidadania, que começa a partir disso, da juventude, do jovem, para o futuro do nosso país, do nosso município”.

Ao final da troca de experiência e das gincanas interativas entre os jovens de todos os Nucas, todos receberam um certificado do Fundo das Nações Unidas para a Infância, como metas alcançadas pelo programa dos Nucas.

Salomão Matos/Assecom

