Vídeo-Prefeitura de Rio Branco realiza reunião de alinhamento para a conclusão de relatórios de transição

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reuniu secretários e diretores municipais nessa quarta-feira (4), para um encontro estratégico que teve como principal objetivo alinhar os detalhes finais para a conclusão dos relatórios de transição de governo.

O material, que é exigido pelo Tribunal de Contas, visa documentar de forma detalhada o legado da atual gestão, destacando conquistas e avanços realizados nos últimos quatro anos. Em sua fala o prefeito agradeceu o empenho das secretarias na elaboração dos documentos.

“Primeiro de tudo eu quero agradecer a todos os secretários e diretores que se empenharam para produzir os relatórios. Nós temos que fazer o relatório de transição. É obrigatório, para poder encaminhar ao Tribunal de Contas. Essa reunião, que foi uma reunião de alinhamento final, para que a gente possa ter um relatório bem consubstanciado, desde como a gente pegou, e como a gente vai entregar agora na nossa gestão, para a próxima gestão, que é nossa e será nossa também”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, que durante o encontro apresentou o relatório de todos os trabalhos executados pela Seinfra, ao longo de quatro anos de gestão, também destacou a importância do relatório, que será dividido entre as demandas do Tribunal de Contas e uma versão destinada à sociedade.

“Tivemos uma pauta aqui para tratar do relatório da transição de governo pra governo. Trouxemos aqui alguns modelos de relatório que nós precisamos também. Esse de apresentação para a sociedade, mostrando como nós recebemos a Prefeitura, o que fizemos, o que nós conseguimos avançar e alguma visão futura do que nós precisamos fazer”, explicou.

A transição de governo, ainda sim, no caso de continuidade da mesma gestão, é um procedimento que assegura a transparência da administração pública. Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão com a prestação de contas e com o uso responsável dos recursos públicos. Com a conclusão dos relatórios prevista para os próximos dias, o material será apresentado aos órgãos de controle e à sociedade, consolidando os resultados alcançados pela administração de Tião Bocalom.

Suene Almeida/Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram