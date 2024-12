Prefeitura de Rio Branco realiza megaoperação de limpeza na Cidade do Povo

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), realizou na manhã da última sexta-feira (20), um mutirão de limpeza na Cidade do Povo, regional do Segundo Distrito da capital.

A ação contou com 10 equipes totalizando 300 homens e ainda 50 máquinas entre pás carregadeiras e caçambas.

Os moradores do bairro agradeceram a ação da prefeitura, como relata a comerciante Rosineide de Souza.

“E eu quero agradecer o prefeito, mesmo agora no começo do inverno, por ele ter olhado com esses olhos para nós. Nós estávamos muito precisando. Tem rua aqui que a gente não consegue mais passar. Eu sei que a gente deveria melhorar muito, porque é o povo. Porque se eu limpo, eu não quero dentro do meu quintal, porque que eu vou jogar pros outros? E só quero agradecer, agradecer aos vereadores, agradecer ao secretário e muito obrigado”.

O serralheiro Alceivo de Almeida, disse que a Cidade do Povo realmente, estava precisando de uma boa limpeza e também fez elogios à prefeitura.

“Realmente, esse tempo de chuva acumula muito entulho dentro dos quintais e essa ação da prefeitura ela só vem beneficiar a comunidade que realmente estava precisando aí desse mutirão de limpeza e a gente fica agradecido aí com essa ação.”



O gerente Operacional da SMCCI , Ylter Holanda, disse que além do bairro Cidade do Povo, outras equipes da prefeitura atuam simultaneamente em outras regionais.

“A finalidade de fazermos esse mutirão aqui na Cidade do Povo é realizar a limpeza geral do bairro e o objetivo é oferecer uma melhor qualidade de vida aos moradores que aqui residem. Uma qualidade de vida, uma saúde, a limpeza pública é saúde em si. Estamos com cerca de 300 homens, mais de 40 equipamentos, entre pás carregadeiras, retroescavadeiras e caçambas. Estamos atuando em outras localidades, além da Cidade do Povo, a gente está no Custódio Freire, estamos na Isaura Parente, estamos no Parque do Tucumã. A SCMCCI está presente nos quatro cantos da cidade de Rio Branco”, concluiu.

Salomão Matos/Assecom

(Foto: Evandro Derze/Assecom)

