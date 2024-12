Prefeitura de Rio Branco promove evento sobre saúde bucal para crianças autistas

Na próxima sexta-feira, dia 20, a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Centro de Atendimento ao Autista, realizará o evento “Sorriso Brilhante: Saúde Bucal Brincando no Natal”. A ação, que acontece a partir das 9h, tem como principal objetivo ensinar hábitos saudáveis de higiene bucal para crianças e adolescentes autistas de forma acessível e divertida.

Élida: “”O objetivo é promover hábitos saudáveis” (Foto: Marcos Araújo/Assecom)

Além de destacar a importância do cuidado com os dentes, o evento busca promover a interação social e o aprendizado em um ambiente acolhedor, proporcionando um momento especial de celebração natalina.

A programação inclui atividades lúdicas, como apresentações com fantoches, jogos de escovação e histórias ilustradas. As crianças e adolescentes participantes também receberão kits personalizados de saúde bucal, livros e brinquedos educativos.

Com essa iniciativa, o Centro de Atendimento ao Autista reforça seu compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento das crianças, oferecendo aprendizado por meio do brincar e da celebração. A coordenadora do Centro, Édila Sousa, falou da importância desse evento.

“O objetivo maior é promover hábitos saudáveis de higiene bucal entre crianças e adolescentes autistas, além de ensinar a importância do cuidado com os dentes de forma acessível e divertida”, explicou a coordenadora.

Luiz Cordeiro / Assecom

