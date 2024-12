Prefeitura de Rio Branco promove ações de saúde aos servidores em alusão ao Dezembro Vermelho

Na área da saúde, o mês de dezembro marca a importância de esclarecer a população acerca do Dezembro Vermelho. Uma Campanha Nacional de Conscientização sobre a Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Diante disso, a Prefeitura de Rio Branco promoveu, nesta quarta-feira (4), uma ação de saúde voltada aos servidores.

Na sede da Prefeitura, serviços como testes rápidos, distribuição de preservativos, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, vacinas para Influenza, Tétano e Hepatite. Além das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) como massagem, aromaterapia e auriculoterapia, foram ofertadas.



Segundo Samia Tessinari coordenadora da Área Técnica de HIV/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a realização da ação para os servidores é uma forma de incluí-los e potencializarem a importância do cuidado pessoal. Ela destacou que ao todo a secretaria disponibilizou sete serviços e a previsão é que mais de 300 atendimentos sejam realizados.

“Todas as unidades de saúde estão aptas a receber a pessoa que deseja conversar sobre a prevenção combinada. As estratégias de prevenção e também a realização dos testes rápidos são sigilosos, seguros e gratuitos. Por isso, convido vocês a estarem realizando esse autocuidado.”

De acordo com Socorro Martins, coordenadora da Vigilância em Saúde da Semsa, a oferta das vacinas na ação vem em busca de fortalecer o esquema vacinal do Município e levar uma maior proteção para a população.

“É o momento de oferecer esse serviço, mas também de falar sobre a importância da prevenção e testagem, pois quanto mais cedo você faz o teste, verifica se está tudo bem ou descobre algo que não está bem, já vai atrás de se cuidar e tratar. Assim, a pessoa tende a ter uma saúde melhor para seguir desfrutando a vida de forma mais saudável. Durante todo mês teremos essas ações em outros locais para atingir o maior número de pessoas.”

Para Luana Farias, servidora pública, a iniciativa vem para conscientizar os servidores sobre os cuidados com a saúde, além de promover o diálogo referente ao tema, assim promovendo a prevenção combinada.

“É muito importante porque nós estamos no trabalho e esquecemos da nossa saúde. Então trazer para o trabalho e possibilitar que tiremos um tempo dos processos, para vir fazer o teste de glicemia, massagem ou vacina, principalmente ela, pois muitos ainda não a colocaram em dia. Acho que isso valoriza a saúde do servidor, porque além da saúde mental, também devemos nos preocupar com a física”.

Bruna Giovanna/Assecom

