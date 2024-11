Vídeo-Prefeitura de Rio Branco Leva Saúde Itinerante à Comunidade da Vila Custódio

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem intensificado ações para garantir que os moradores de áreas mais afastadas da capital tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. Um dos principais programas implementados para atender a essa demanda é o Saúde Itinerante, que leva profissionais e atendimentos especializados diretamente às comunidades, especialmente àquelas com dificuldades de acesso às unidades de saúde convencionais.

No último sábado (9), foi a vez da comunidade Vila Custódio Freire, localizada na BR-364, Km 17, ser beneficiada com a ação. O atendimento foi realizado nas dependências da Escola Aracy Cerqueira, que se tornou o ponto de apoio para a realização de diversas consultas e serviços de saúde essenciais à população local.

Os moradores da Vila puderam contar com uma ampla gama de serviços, incluindo consultas médicas e de enfermagem, atendimentos odontológicos, exames de prevenção como o Papanicolau (PCCU), acompanhamento de gestantes no pré-natal, vacinação, imunização, além de testes rápidos para doenças como HIV, Sífilis, Hepatites B e C, e acompanhamento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. A ação também incluiu a vacinação de animais, com a imunização de cães e gatos da região.

A coordenadora do programa, Regiane Almeida, destacou os serviços ofertados à comunidade.

“Hoje estamos aqui na escola trazendo a ação Saúde Itinerante, dando continuidade ao atendimento odontológico, consultas médicas, consultas de enfermagem, pré-natal, PCCU, vacinação, aferição de pressão, vacinação de cães e gatos e acompanhamento do Bolsa Família”, disse Regiane.

Cintia Cristina e seu esposo João Ângelo, que moram na comunidade há mais de 30 anos, enalteceram o programa de saúde.

“Estou muito contemplada. O atendimento está ótimo. Todo mundo é muito atencioso com a gente. Além dos serviços médicos e odontológicos. Está sendo ótimo para a comunidade”, disse Cintia.

“Eu tenho que aproveitar, porque não é toda vez que a gente tem uma oportunidade dessas. Quando a gente adoece, temos que procurar a UPA ou o posto de saúde e nem todo dia conseguimos ir. Este atendimento, acontecendo no final de semana, é muito bom”, ressaltou João.

Elen Patrícia, coordenadora de ensino da escola, falou sobre a importância do atendimento de saúde para aquela comunidade.

“Esse atendimento oferecido pelo município é extremamente importante para nossa comunidade. A Vila Custódio Freire é uma comunidade grande. Aqui não temos postos de saúde. Então quando esses atendimentos vêm para a nossa escola, eles são essenciais.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já anunciou que outras comunidades serão contempladas com ações semelhantes até o final deste ano. O objetivo é expandir a cobertura e garantir que todos os moradores tenham acesso a um atendimento de saúde digno e eficaz, sem precisar se deslocar grandes distâncias, como explicou a coordenadora do programa, Regiane.

“Estaremos atendendo duas grandes comunidades na estrada de Porto Acre, na Escola Luísa Cadastro, que atende Paulo Hélio Pimenta e Geraldo Flemming. O atendimento será das 8h às 14h, com os mesmos serviços oferecidos aqui. Este ano, já realizamos a 41ª ação do programa apenas por via terrestre, além de 11 atendimentos por via fluvial. Estimamos que cerca de 160 a 170 comunidades tenham sido beneficiadas neste formato, com uma estimativa de 5 a 6 mil pessoas atendidas”, destacou Regiane.

