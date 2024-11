Prefeitura de Rio Branco lança Campanha Novembro Azul com foco na prevenção ao câncer de próstata

A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado e diversas instituições, lançou na última sexta-feira (1º) a Campanha Novembro Azul, dedicada à conscientização da população masculina sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde.

O objetivo é alertar para o câncer de próstata, que representa 13,5% dos casos de câncer em todo o mundo e afeta principalmente homens com mais de 50 anos, sedentários, com sobrepeso e de pele negra, segundo estudo do Instituto Nacional do Câncer (INCA)

A campanha, em colaboração com órgãos como a Secretaria Estadual de Saúde, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o SESC e o SENAT, oferece uma série de serviços voltados à saúde do homem. Estão sendo disponibilizados atendimentos odontológicos em unidades móveis, testes rápidos, vacinação e exames de identificação de tipo sanguíneo, entre outros. Tudo isso para chamar a atenção dos homens para a importância de cuidar da saúde e prevenir doenças, principalmente o câncer de próstata, que é o segundo tipo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele.

“Eu acredito que nós homens devemos sempre estar procurando um modo de estar cuidando da nossa saúde, porque às vezes a gente só trabalha, trabalha, trabalha e acaba se descuidando um pouco do que é o mais importante, que é a nossa saúde”, disse o vigilante Wilton Machado.

Além dos serviços de saúde, a campanha contará com rodas de conversa, palestras e eventos em empresas que concentram um grande número de trabalhadores do sexo masculino, reconhecendo a dificuldade que muitos têm para acessar os serviços de saúde no horário comercial.

“Nós temos uma unidade funcionando em horário estendido, que é na USF São Francisco, que funciona até às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e nós temos duas unidades abrindo aos sábados de 7h às 13h. Essas unidades elas fazem rodízio, e é isso, a gente está intensificando ações que a gente já faz o ano todo”, explicou a assessora técnica de gabinete da Saúde, Rafaela Brito.

O Novembro Azul visa promover ações preventivas como uma alimentação saudável, prática de atividades físicas, manutenção do peso ideal, além de não fumar e evitar bebidas alcoólicas. A realização de exames preventivos, como o toque retal, é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, condição que aumenta significativamente as chances de cura.

A campanha segue até o final do mês de novembro e reforça o compromisso da prefeitura e do Estado em promover a saúde do homem durante todo o ano, intensificando essas iniciativas especialmente neste mês.

“Essa ação entra em alusão ao cuidado da saúde do homem, pontualmente do câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais mata a população masculina, e esse mês nós teremos eventos para conscientizar a população da importância do se cuidar, procurar atendimento médico, procurar atendimento especializado para dar seguimento ao seu tratamento. Então o INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele prevê que nesse triênio 23/25, 71 mil novos casos de câncer de próstata serão diagnosticados”, concluiu o secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal.

Luiz Cordeiro / Assecom

