Prefeitura de Rio Branco investe mais de 700 mil em equipamentos odontológicos

Com investimentos na ordem de 720 mil reais, frutos de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), e contrapartida com recursos próprios da municipalidade, a prefeitura de Rio Branco, fez na manhã desta segunda feira, 1, a entrega de kits de higiene bucal e canetas odontológicas que serão usados nos atendimentos nas unidades de saúde da capital. Foram entregues mais de 400 kits.



Para a gerente do departamento de odontologia da secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Helane Domingos, esse aporte de investimentos pela prefeitura, denota um novo tempo na melhoria da qualidade dos serviços que são prestados nas unidades.

“Estamos entregando 400 kits odontológicos com canetas de alta e baixa rotação, que servirão para restaurações, para aumentar a produtividade dos dentistas e todas as unidades serão contempladas. Também estamos distribuindo kits de orientação de higiene bucal que vão ser utilizados nas escolas do PSF Federal, com livros educativos, creme dental, escovas e fantoches para as crianças do pré-escolar, também com alguns vídeos para facilitar o entendimento”.

A cirurgiã dentista, Alexandra Tanomaru, que trabalha na rede municipal de saúde há 20 anos prestando atendimento de saúde bucal falou da importância dos investimentos.

‘’Nossos materiais já eram muito antigos, hoje não falta nada para atendermos. Não tem mais uma lista grande de pacientes aguardando, essa lista era enorme e às vezes, acabava se perdendo, porque ficava dias sem atendimento e isso hoje em dia não acontece mais.”



Já o secretário da Semsa, Dr. Eliatian Nogueira, disse que o cuidado com a higiene bucal é fundamental e necessário desde a infância. Destacou ainda a importância dos investimentos em prevenção na área odontológica.

“É uma mostra de que a gestão tem dado frutos tanto na área da saúde, quanto na área da educação. Levando dignidade para a população a quem tanto merece. Há mais de 20 anos não havia investimento na área de educação da saúde bucal. Então, é a prevenção levando até as escolas, orientando, conscientizando as crianças.’’



O prefeito de Rio Branco, disse que a gestão municipal não tem medido esforços para poder equipar as unidades de saúde, principalmente na área de odontologia que era uma das mais carentes na capital.

“Os investimentos na área da odontologia, na nossa gestão, tem sido recorde. Cada unidade de saúde que reformamos, colocamos todos os equipamentos novos, cadeiras, está novo. Hoje a gente entrega todos esses kits odontológicos, inclusive para a educação bucal, que é fundamental, levar para as nossas escolas a educação das nossas crianças”.

Salomão Matos/Assecom

(Foto: Marcos Araújo / Assecom)

