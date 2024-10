Prefeitura de Rio Branco garante tráfego nos ramais de inverno a verão

A Prefeitura de Rio Branco, tem mantido o compromisso de garantir a trafegabilidade dos ramais para escoamento da produção agrícola, mesmo com o início das fortes chuvas que já iniciaram com o nosso inverno amazônico.

Na manhã desta quarta-feira (30), por exemplo, o secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, esteve pessoalmente vistoriando as condições dos ramais da União, Pedrinha e Berimbelo, na região do Projeto de Assentamento Moreno Maia.



As boas condições de tráfego dos ramais, têm sido objeto de elogios de quem reside na região e que há mais de 20 anos, se sentiam abandonados pelo poder público como comenta a agricultora Juliana Albuquerque.

“Aqui tinha muita lama e muito buraco no ramal. Agora está melhor. Era difícil para nós sair. Na lama pior ainda para as crianças também”.



O mesmo sentimento é compartilhado pelo também agricultor rural, Paulo Sérgio Santos que vive do que planta e colhe da terra na reserva Marivaldo.

“Já teve pior, hoje nós podemos dizer que fomos beneficiados. A comunidade está de parabéns e graças a Deus, a gente só tem que agradecer ao secretário, agradecer ao prefeito. Com esse benefício que foi feito aí, nós vamos passar um bom período sem ter dificuldade de trafegar no inverno”, informou.



Para o secretário da SEAGRO, Eracides Caetano, de julho do ano passado até hoje, finalizando outubro de 2024, já foram beneficiados em torno de 1.800 quilômetros de ramais e nesses, 72 pontes foram construídas e recuperadas e ainda para evitar os transtornos dos atoleiros, foram colocados 638 bueiros.

“São três ramais que tem no fundo da fazenda Talismã, que a gente abriu ano passado e agora estamos concluindo. Colocamos as máquinas para fazer uma limpeza no ramal. Esse trabalho que a gente está fazendo, graças a Deus, esses ramais aqui rodam de inverno a verão. É um trabalho para o produtor ficar por aqui. A gente vai continuar fazendo esse trabalho. Esse ano mesmo não vai ter interrupção. A gente tem máquina para ajeitar os pontos críticos, onde der problema a gente vai estar lá para arrumar. Então o compromisso do prefeito é esse “Produzir Para Empregar”, concluiu Eracides.

Salomão Matos/Assecom

