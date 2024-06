Buscando cumprir o prometido de lançar concursos e realizar o chamamento dos aprovados, a Prefeitura de Rio Branco, empossou nessa sexta-feira (28), na Catedral da Igreja Batista do Bosque, 446 novos servidores efetivos do Município.

Tomaram posse candidatos nomeados dos certames que compreendem os anos de 2019, 2023 e 2024 mostrando o compromisso da gestão com os convocados.

O secretário municipal de Gestão Administrativa (SMGA), Jonathan Santiago, falou sobre a satisfação da gestão de ter conseguido chamar os aprovados para compor o quadro da prefeitura.

“A pedido do prefeito, fizemos a convocação de 75 técnicos de gestão que vão compor as equipes de patrimônio, setor de compra e almoxarifado, que hoje é essencialmente coberto por servidores terceirizados. Então, esse é um importante cumprimento da legislação que sejam servidores efetivos, o prefeito vendo essa situação sensível a essa necessidade de gestão, autorizou, além do concurso, a contratação já desses servidores.”

Dentre os convocados, a maioria se destaca por ser da área da educação, evidentemente a meta da Prefeitura em empregar cada vez mais profissionais da área educacional.

“É uma alegria muito grande porque a gente sempre vem batalhando nessa área de ter os professores efetivos e graças a Deus, na gestão Bocalom foi o maior concurso que se ouviu falar na história do município de Rio Branco. Só da educação, são 252 e serão bem recebidos, porque eu estou ansiosa para colocar essas pessoas nos seus devidos espaços.” ressaltou a secretária municipal de Educação (Seme), Nabiha Bestene.

Para os convocados, o sentimento é de realização em finalmente fazerem parte do quadro de servidores.

“É um sentimento de muita felicidade nesse momento. Eu acredito que é um sonho de 90%, se não for 100% da população brasileira você ser efetivado e fazer parte do funcionalismo público. E, claro, contribuir com a sociedade, de modo geral, procurar fazer sempre o melhor de forma transparente, por meio de um trabalho digno e honesto”, destacou o analista de Banco de Dados, Dyego Silva.

“A gente vem estudando para isso, se esforçando para dar orgulho para nossa família e eu tenho orgulho de mim mesma e agradecer quem estava comigo e me apoiou nesse caminho. Estabilidade eu acho que é o principal que a gente vem buscando, saber temos dinheiro para pagar as contas no final do mês, acho que é o que mais anima”, detalhou a administradora, Beatriz Oliveira.

O prefeito da capital destacou que a gestão tem mostrado seu empenho com os profissionais em ter dado um aumento salarial e realizar o maior concurso já organizado pelo Município com mais de 50 mil inscritos, para cerca de mil vagas, evidenciando o interesse em concorrer a uma vaga efetiva.

“Eu acredito que quase 500 pessoas estão aqui para poder assumir o seu posto e a partir de agora dar dignidade à sua família de ter a certeza de que no final do mês o recurso está garantido para ele poder pagar suas contas, fazer o que quiser com o salário que ganha. Estou feliz em função de que a Prefeitura tem realmente feito uma coisa diferente e nova.”

Bruna Giovanna/Assecom

