Prefeitura de Rio Branco e UniNorte celebram um ano de parceria com mais de 10 mil atendimentos realizados

A Prefeitura de Rio Branco e a UniNorte comemoraram, na última semana, um ano de uma parceria que tem transformado o acesso à saúde no município. Desde o início do convênio, foram realizados mais de 10 mil atendimentos, distribuídos entre as clínicas da UniNorte e o ambulatório do Hospital Santa Juliana.

O projeto, que conta com 12 especialidades, como pediatria geral, ginecologia e cirurgia geral, dispõe de 19 consultórios na UniNorte, sendo quatro deles dedicados exclusivamente à ginecologia. Todos os pacientes são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) por meio da regulação municipal, com exceção das áreas de pediatria geral e clínica médica, que também atendem o público em geral.



Segundo Samuel Jardim, gerente das clínicas, a parceria tem contribuído significativamente para desafogar a rede pública de saúde da capital acreana.

“A gente sente que a gente já desafoga bastante as unidades, os postos de saúde do município de Rio Branco”, destacou Samuel.

Somente na UniNorte, foram contabilizados 10 mil atendimentos no último ano, enquanto o ambulatório do Hospital Santa Juliana registrou 4.857 atendimentos. Juntos, os dois pontos de atendimento ultrapassaram a marca de 15 mil pacientes beneficiados.

“A gente completou 10 mil atendimentos aqui na clínica do bloco F. Lá no ambulatório a gente completou 4.857 atendimentos. Então hoje, se a gente for contabilizar, a gente passou os 15 mil atendimentos”, afirmou Samuel.

A iniciativa é vista como um exemplo de cooperação bem-sucedida entre o poder público e a iniciativa privada, promovendo avanços significativos na saúde pública de Rio Branco. Além de ampliar o acesso a serviços especializados, o projeto reforça o compromisso com a qualidade e eficiência no atendimento à população.

A Prefeitura de Rio Branco e a UniNorte seguem fortalecendo a parceria, buscando novas formas de atender às demandas de saúde da população e melhorar os serviços prestados à comunidade.

Luiz Cordeiro / Assecom

