Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado dialogam para resolver situação de famílias acampadas na Aleac

Em busca de uma solução ágil e eficaz para as famílias que permanecem acampadas no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), reuniu-se nesta quinta-feira (12), com representantes do Governo do Estado.

Participaram da reunião o secretário, Wellington Chaves, junto aos diretores da SASDH, Luiz Calixto e Henrique Afonso, representando a Secretaria de Governo (Segov) e a Secretária adjunta de Assistência Social do Acre, Amanda Vasconcelos.



A iniciativa visa articular ações conjuntas que garantam acolhimento e dignidade às famílias. Durante o encontro, foram discutidas estratégias emergenciais, alinhamento de dados sobre os acampados e possibilidades de auxílio imediato para minimizar os impactos da situação.

De acordo com o secretário Wellington Chaves, a Prefeitura já acompanha o caso desde o início do processo de desocupação da área invadida em 2023 e reforçou o compromisso em colaborar para encontrar uma solução viável.

“Nosso objetivo é unir esforços com o estado para identificar as necessidades reais dessas famílias e oferecer o suporte necessário. Já estamos finalizando relatórios detalhados para agilizar as próximas ações”, destacou.

Luiz Calixto enfatizou a importância da parceria entre as esferas municipal e estadual, no atendimento à população vulnerável.

“Estamos comprometidos em construir alternativas que resolvam essa situação de forma humanitária e definitiva. A assistência às famílias é prioridade neste momento”, afirmou.

Victor Lima/Assecom

