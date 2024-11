Prefeitura de Rio Branco é destaque no Programa de Transparência Pública de 2024

Buscando promover uma gestão cada vez mais compromissada com a sociedade, a Prefeitura de Rio Branco foi destaque no Programa Nacional de Transparência Pública – (PNTP), conforme avaliação de Transparência realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) no ano de 2024.

O Programa viabiliza ações voltadas à ampliação da transparência das informações do Poder Público, por meio de seus sites institucionais nas três esferas de governo (União, Estados e Municípios).

Segundo o auditor-chefe da Controladora-Geral do Município (CGM), Willian Alfonso, esse resultado só foi possível a partir do empenho da gestão em otimizar os canais.

“A procura permanente pela transparência é um marco que deve ser destacado na atual gestão. Por isso, a Controladoria Geral do Município de Rio Branco, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), não medimos esforços para essa concretização”, destacou.

Em relação a 2024, a capital apresentou um ganho de 8.97% em comparação a realizada no ano anterior, transpondo a Prefeitura Municipal de Rio Branco do índice 69.53% (nível intermediário) em 2023, para o índice 75,77% (nível elevado) em 2024. Dentre os requisitos considerados essenciais pela entidade avaliadora, a Prefeitura Municipal de Rio Branco atendeu a 93,94%.

Além desse dado, também é realizado o comparativo do estado com seus municípios, onde Rio Branco apresentou 75,44%, enquanto Acre ficou com 72,92% e a média dos demais municípios com 65,77%. Evidenciando o destaque da capital em relação à transparência.

Os órgãos que alcançaram o índice de transparência superior a 75%, mas não atenderam a 100% dos critérios essenciais foram agrupados no nível avançado e não tem direito ao selo de transparência, mas o gradual avanço da gestão municipal com o público, destaca seu progresso em relação ao ano passado.

Bruna Giovanna/Assecom

