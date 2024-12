Prefeitura de Rio Branco comemora aniversário de 142 anos da capital dos acreanos

Em solenidade bastante prestigiada com a presença de secretários, vereadores, deputados federais e ainda as presenças do prefeito Tião Bocalom e de Alysson Bestene, foi comemorado na manhã deste sábado (28), na Praça da Revolução, o aniversário de 142 de fundação de Rio Branco.

Para o historiador Wilson Aguiar, tudo começou com a chegada do cearense Neutel Maia em 1882, à época, com apenas 22 anos de idade, aportando juntamente com a sua família no hoje conhecido Porto da Gameleira.

“O Neutel Maia, adquiriu o Seringal Empresa do governo do Amazonas em 1895, pelo governador do Amazonas, Eduardo Ribeiro. E aí… depois essas terras foram vendidas por seu Francisco Geno Parente, que era casado com a Maria Isaura Parente, que tinha dois filhos, o Francisco e a Isaura Parente, onde nós temos uma rua que tem o nome dela. Na época, ela tinha 15 anos e aí essa área da cidade foi vendida por um espólio para a União, para fundar a cidade de Rio Branco”, explicou Wilson.

O prefeito reeleito de Rio Branco, Tião Bocalom, lembrou da trajetória dos nordestinos que migraram para o Acre em busca de uma vida melhor e fez questão de pontuar que somente agora em sua gestão, mesmo após esses 142 anos de história, pela primeira vez, a capital do Acre tem um Hino próprio.

“Graças a Deus pela primeira vez aos 142 anos, Rio Branco comemora mais um ano de vida e agora, pela primeira vez, o primeiro ano, comemora com o seu hino oficial. Estou muito feliz com a nossa equipe que tomou conta disso, com os vereadores que têm nos ajudado muito, com o nosso governador Gladson Cameli, que tem sido um grande parceiro. Fechamos esses 142 anos de Rio Branco com muitas vitórias”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito eleito da capital, Alysson Bestene, falou dos desafios que a cidade de Rio Branco ainda precisa enfrentar para se tornar uma capital verdadeiramente planejada e com infraestrutura moderna, e se depender da atual gestão esse sonho logo logo será uma realidade.

“Somos sabedores de que ainda existem muitos desafios pela frente, principalmente para que todos os investimentos no que envolve infraestrutura, que possa chegar ainda mais próximo daquela população mais carente. Esse é o desejo do nosso prefeito Tião Bocalom, esse é o meu desejo , enquanto vice-prefeito eleito, ao lado e que a gente possa fazer tudo que for possível e necessário com as parcerias e todos os esforços e a dedicação de que essa gestão faz e para mais quatro anos a gente continue fazendo muito mais para as pessoas que vivem e moram aqui”, concluiu Alysson.

Salomão Matos/Assecom

