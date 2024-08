Prefeitura de Capixaba recebe microtratores adquiridos com emenda de Alan Rick

Nesta sexta-feira, 23, a Prefeitura de Capixaba recebeu 12 microtratores tipo tobata acoplados com carreta basculante e enxada rotativa adquiridos com emenda de R$ 1,8 milhão destinada pelo senador Alan Rick. O recurso também contempla a compra de um caminhão pipa, uma pá carregadeira, que ainda serão entregues ao município, e equipamentos de georreferenciamento para a Associação dos Municípios do Acre (AMAC).

Morador do Ramal do Barriga, Sandro Saraiva, produtor de macaxeira, verduras, legumes, folhagens, milho e feijão expressou a felicidade pela chegada dos equipamentos. “Nossas áreas são pequenas. Não conseguimos mais abrir novas. E esses tobatas vão atender muito a nossa necessidade de gradear pequenas áreas e aumentar a nossa produção para atender a demanda do mercado. Estamos gratos ao senador que tem contribuído muito com o desenvolvimento do nosso município. Nós produtores só temos a ganhar com a chegada desses equipamentos.” – disse.

Ainda no município, o senador visitou algumas das ruas que estão sendo recapeadas com emenda de R$ 2 milhões do mandato. Todas as ruas da cidade passarão por tapa-buraco.

“Ao todo, já são quase R$ 20 milhões investidos pelo nosso mandato em Capixaba. Além das ações de apoio aos agricultores, das obras, enviamos recursos para a saúde, para a assistência social, para a educação. E vem mais por aí porque temos um compromisso com o povo de Capixaba, para que o município tenha uma robusta patrulha mecanizada e seja autossuficiente em equipamentos para recuperação de vias urbanas e rurais, açudagem, atendimento ao produtor rural e demais obras públicas.” – concluiu o senador Alan Rick.

O evento contou com a presença de diversos presidentes de associações e os secretários municipais Julho César (Agricultura), George Macêdo (Saúde) e Rakel Vieira (Assistência Social) e Luana Nascimento (Finanças).

Fotos: Gustavo Bardales

