Prefeito visita obras do viaduto Mamed Bittar e destaca impactos positivos no trânsito de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou na última segunda-feira (4), as obras de construção do viaduto Mamed Bittar, na rotatória que liga a Avenida Ceará com a estrada Dias Martins e verificou de perto o andamento dos trabalhos no local. A estrutura tem custo total orçado em pouco mais de R$ 24 milhões, valor fruto de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.



O segundo viaduto de Rio Branco, que deve ficar pronto no segundo semestre de 2025, faz parte de um plano do Executivo Municipal para desafogar o trânsito de uma das maiores vias da capital acreana, afirmou o prefeito Tião Bocalom, destacando os impactos da obra.

“O grande benefício aqui é as pessoas não terem que ficar em horário de pico até 23 minutos, que eu passei já aqui. Então essa obra vai melhorar muito essa mobilidade. Só que no momento que a gente soltasse aqui ia dar problema na frente. Foi por isso que a gente também resolveu construir lá o do Araújo Mix”, disse o prefeito.



O elevado da Dias Martins, orçado em cerca de R$ 15 milhões de recursos próprios do Município deve ser inaugurado até o final de 2024 e deverá contribuir para a melhoria da via urbana da região.

Com o atraso na liberação dos recursos federais da obra do viaduto Mamed Bittar, a Prefeitura de Rio Branco já empenhou cerca de R$ 4 milhões de recursos próprios para dar continuidade nos trabalhos. A decisão do chefe do Executivo Municipal se deu para evitar atrasos na construção.

“Infelizmente o recurso do RP9, em Brasília, está todo travado, o ministro mandou travar tudo. Apesar de a gente ter o convênio assinado, empenhado, tudo, mas só fizeram uma primeira liberação. E pra que a obra não parasse, nós já estamos gastando recursos próprios. Então, a gente deu ordem para a empresa poder continuar trabalhando, de acordo com as faturas forem acontecendo, a gente vai pagando com recurso próprio, porque o nosso negócio é continuar essa obra. Essa obra não pode parar. É uma obra estratégica pra mobilidade urbana aqui de Rio Branco”, afirmou Bocalom.

A obra já se encontra em pleno andamento, está com cerca de 60% da fundação pronta, e agora foi dado início ao preenchimento das vigas e pilares, foi o que ressaltou o engenheiro Jerson Monteiro.

“A ideia é até janeiro está com todas as vigas prontas, esperando só as vigas metálicas e o tabuleiro. Está andando dentro do cronograma e a princípio o prazo deve ser cumprido”, assegurou.

Suene Almeida/Assecom

