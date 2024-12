Vídeo:Prefeito Tião Bocalom e senador Márcio Bittar fazem visita técnica nas obras do viaduto Mamedio Bittar

Os pilares de sustentação do viaduto já estão praticamente prontos. As ferragens são montadas no local para que tudo ocorra sem atraso. O viaduto Mamedio Bittar deve ficar pronto, no segundo semestre de 2025.

A estrutura tem custo total orçado em pouco mais de R$ 25 milhões. A obra vai desafogar o trânsito de uma das maiores vias da capital.



A Prefeitura de Rio Branco já empenhou cerca de R$ 6 milhões de recursos próprios para dar continuidade aos trabalhos. A decisão do prefeito se deu para evitar atrasos na construção.

“Graças à saúde financeira que a prefeitura tem, conseguimos não deixar parar a obra, continuamos trabalhando. Estamos colocando o recurso para a própria obra não parar e o dia que for liberado o recurso, em Brasília, a gente repõe esse recurso no caixa da prefeitura. O mais importante é que, eu sempre digo, a prefeitura nunca mais sofreu com o problema de recursos. Temos sempre o dinheiro em caixa, que é assim que eu sei trabalhar”, explicou o gestor.



O prefeito esteve acompanhado do senador Márcio Bittar, autor da emenda que deu origem a obra.

“É bom dizer que aqui no Acre, e em Rio Branco, em particular, não tem nenhuma obra com indício de irregularidade. Então nós estamos completamente em condições agora de retomar o recurso de Brasília. E é isso que nos deixa felizes, você chegar aqui e ver essa obra em andamento”, destacou Bittar

O prefeito também visitou a obra do viaduto da Dias Martins. A estrutura já está praticamente pronta. os serviços estão concentrados agora no espelho d’água que está sendo construído embaixo do viaduto.

“Tenho certeza absoluta que esses lagos irão embelezar muito a obra, também os painéis, onde nós temos os concretos, nas rampas de concreto. Também teremos painéis representando dois temas: um o agronegócio e o outro a nossa Amazônia. Então, isso daqui realmente vai ficar muito bonito e eu tenho certeza absoluta que o povo vai gostar”, concluiu o prefeito.

Luizio Oliveira/Assecom

Foto: Val Fernandes/Assecom

